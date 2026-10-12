Ali kupuješ oblačila glede na to, kaj ti je všeč, ali glede na to, kako bo v njih izgledal tvoj trebuh?

Včasih nečesa, kar ti je res všeč, niti ne pomeriš, ker si že vnaprej rečeš: "Nimam trebuha za to." In potem se začne znana zgodba. Več trebušnjakov, več vaj, bolj stroga prehrana, vlečenje trebuha noter vsakič, ko se pogledaš v ogledalo. Pa trebuh še vedno ni tak, kot si želiš. Ne zato, ker se nisi dovolj trudila. Morda samo ves čas rešuješ napačen problem.

Trebuh ni vedno samo maščoba

Pri nekaterih je na trebuhu res več podkožne maščobe. Pri drugih je glavni problem napihnjenost, drža, način dihanja ali pritisk v trebušni votlini. Pogosto gre za kombinacijo vsega. Trebuh je lahko zjutraj videti drugače kot zvečer. Lahko je po obroku bolj izbočen. Lahko ga nezavedno ves dan vlečeš noter, stiskaš zadnjico in zadržuješ dih, potem pa se sprašuješ, zakaj je proti koncu dneva tako napet in napihnjen. Tudi pri vajah za trebuh ni vedno pomembno samo, katero vajo delaš. Dve ženski lahko izvajata popolnoma isto vajo, rezultat pa bo pri vsaki drugačen. Ena bo obremenila trebušne mišice, druga pa bo večino dela opravila z upogibalkami kolka, rameni ali hrbtom. Zato še več trebušnjakov ni vedno rešitev. Včasih moraš najprej razumeti, kaj se dogaja s tvojim dihanjem, rebri, medenico in pritiskom v trebušni votlini. Šele potem lahko začneš trebuh zares uporabljati tako, kot bi ga morala.

Zakaj nenehno vlečenje trebuha noter ne pomaga

Veliko žensk ima občutek, da mora biti trebuh ves čas potegnjen noter. Ko stojijo, ko sedijo, ko si oblečejo oprijeto majico in ko se pogledajo v ogledalo. Ampak trebuh ne bi smel biti ves dan v krču. Ne bi smela ves čas stiskati trebušnih mišic, zadnjice in medeničnega dna, da bi izgledala bolj ravno. Ko je telo stalno napeto, se lahko spremeni tudi način dihanja. Dihanje postane plitvo, rebra se manj gibajo, diafragma ne sodeluje optimalno, pritisk pa se mora nekam razporediti. Pri nekaterih se zato trebuh še bolj izboči, pri drugih se pojavijo občutek pritiska, napihnjenost ali težave pri izvajanju vaj. To ne pomeni, da je vsako izbočenje trebuha posledica dihanja ali drže. Pomeni pa, da trebuh ni ločen del telesa, ki ga lahko rešimo samo z eno vajo.

30 dni, v katerih ne bomo delale samo trebušnjakov

Prav zato sem pripravila 30-dnevni izziv Trebuh je moj prijatelj. To ni še en izziv, pri katerem boš vsak dan delala trebušnjake in upala, da bo trebuh čez mesec dni čudežno drugačen. V 30 dneh bomo trebuh reševale celostno. Delale bomo treninge za celo telo, dodatne vaje za trebuh, vaje za globoke trebušne mišice, rotacije in stabilizacijo. Naučila se boš bolje dihati pri gibanju, sprostiti nepotrebno napetost in razumeti, kako se pritisk prenaša skozi trup. Pokazala ti bom, zakaj pri nekaterih vajah trebuh prevzamejo upogibalke kolka, zakaj se lahko pri planku bolj utrudijo ramena kot trebuh in zakaj pri počepih ali dvigovanju uteži ni pomembno samo, koliko stisneš, ampak tudi kako dihaš. V programu bodo tudi lažje in težje različice vaj, zato ni pomembno, ali si začetnica ali že dolgo treniraš. Pomembno je, da se naučiš prepoznati, kaj tvoje telo počne in kje po nepotrebnem ustvarja napetost. V prvih urah po objavi se je v izziv prijavilo že več kot tisoč žensk. To samo potrjuje, da ne gre za majhen problem in da veliko žensk ne išče še ene naključne vaje, ampak končno razlago, zakaj njihov trebuh izgleda in se obnaša tako, kot se.

Cilj ni, da trebuh ves dan vlečeš noter