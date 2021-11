Ali lahko delodajalec zahteva cepljenje, kakšne so pravice delavca?

PREJMITE TRIMESEČNO BREZPLAČNO ZAVAROVALNO PREMIJO PRAVNE ZAŠČITE

Čeprav ste najbolj pozorni, se lahko že danes ali jutri zgodijo številni nepredvideni in neprijetni dogodki, ko boste pravno zaščito še kako potrebovali – tudi v službi.

Finančni izdatki za pravne storitve so lahko izredno visoki, tega pa se pogosto zavedamo šele, ko pravne storitve potrebujemo. Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot pri reševanju zlorab delodajalca, zahtevanju odškodnin, zapletenih medsosedskih odnosov in na številnih drugih področij. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost. A na koga se obrniti na področju zavarovanja pravne zaščite, se sprašujete. Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Pravne zaščite praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo.Če že ne prej, takrat spoznamo, da si odvetniških in drugih sodnih stroškov ne moremo privoščiti vsi. Dobro je, če na potencialne situacije pomislimo že vnaprej. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost.