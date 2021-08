Ali lahko kmalu pričakujemo zdravilo proti covidu-19?

Podrobnosti sestanka so še skrivnost. So pa tudi pri Pfizerju potrdili, da bodo govorili o zdravilu proti covidu, ki ga podjetje razvija in predstavili rezultate dosedanjih raziskav. Roman Jerala s Kemijskega inštituta ocenjuje, da so do zdaj znani javni podatki o tem spodbudni: "Mislim, da je zelo obetavno zdravilo, ker je eno prvih zdravil, ki je bilo dizajnirano prav za ta virus."

Za kakšno zdravilo sploh gre? Jemali bi ga v obliki tablet. "Gre za zdravilo, ki se jemlje oralno kot tableta in bi ga vzeli takrat, ko zbolimo, ko se razvijejo simptomi, podobno kot če zbolimo za katero koli drugo boleznijo," pojasnjuje Jerala. Gre za zdravilo, ki preprečuje, da bi se virus razmnoževal, da bi bolezen napredovala. Podobno delujeta zdravili proti aidsu in hepatitisu C.

Klinično preizkušanje končano do konca leta

"Torej to zdravilo deluje direktno na virus, kar pomeni, da preprečuje razmnoževanje virusa in preprečuje, da bi se bolezen razširila. Težko pa rečemo seveda, kakšno bo najboljše delovanje, ker bodo to razkrile klinične študije," opisuje Jerala.

Klinično preizkušanje zdravila naj bi bilo končano do konca leta, pravijo pri farmacevtu. Pfizer je sicer podjetje, ki skupaj z nemškim BioNTechom proizvaja najbolj uporabljeno cepivo proti covidu-19 pri nas. Po vsem svetu pa je bila doslej razdeljena več kot milijarda odmerkov. Samo v drugi četrtini tega leta je podjetje ustvarilo 19 milijard dolarjev (16 milijard evrov) prihodkov.