Ali lahko policisti odredijo test alkoholiziranosti otroku?

Desetletnik se je vozil s kolesom, ko je z dovoza pripeljal avto, ki je vanj trčil, a se ni zgodilo nič hujšega, nesrečo opisuje Gorazd Mauri , oče desetletnika. "Prišla je policija, obravnavala postopek, v vmesnem času pa so poklicali tudi mene," pripoved začne Mauri. Ko se je pogovoril s policistom in lastnikom vozila, je šel do svojega avta, kjer je zagledal sina in policista. "Nisem niti dobro vedel, za kaj gre, nato sem videl, da je ravno zaključil preizkus alkoholiziranosti pri mojem 10-letnem sinu," je povedal Mauri in dodal, da mu niso povedali, da bodo opravili alkotest. "Če bi to naredil, bi se sam vprašal o smotrnosti takega postopka, ker se mi je zdelo bizarno, da pri otroku delajo tak preizkus," pove oče.

Otroci za svoja dejanja namreč niso kazensko odgovorni. O tem je Mauri obvestil tudi varuha človekovih pravic, ki je jasen. "Policija v tem primeru dejansko ni ravnala strokovno," je presodil varuh. Zakon o pravilih cestnega prometa v 107. členu sicer določa: "Neposrednemu udeležencu prometne nesreče policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola." Starosti ta člen ne omenja. Zakon o prekrških pa v 30. členu določa, da se proti mladoletniku, ki še ni bil star 14 let, ne sme voditi prekrškovnih postopkov in izreči sankcij. "Vsekakor otroci do 14. leta niso odgovorni za svoja dejanja v tem smislu, da bi prevzemali odgovornost, poleg tega pa moramo starše do 14. leta vedno vprašati, kaj z otrokom in kako z otrokom," še pravi varuh.

A kot je še ugotovil varuh, primer še zdaleč ni edini. V zadnjih petih letih je bilo v nesrečah udeleženih 2645 otrok, 456 povzročiteljev, petini pa so odredili preizkus. Vsi so bili negativni. Varuh je že ukrepal in pristojnim predlagal spremembe. Na policiji so spremembe predlagali pripravljavcu zakona, Ministrstvu za infrastrukturo, kjer so odločili, da bodo predlogu sledili.