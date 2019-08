To je precej pogosta slovenska zgodba o investiciji in težavah. Spomnite se Magne, pa drugega tira, tretje razvojne osi, veterne elektrarne ali pa obvoznice v Škofljici. Nekje so proti lobisti, spet drugje lokalna skupnost, problem so ptiči, pa metulji. Tokrat pa je zgodba o pojočem divjem petelinu.

Kranjskogorski župan Janez Horvatje pred letom in pol napovedal, da bi leta 2020 že lahko smučali z vrha Vitranca. Od tam se je nekoč že smučalo, na vrh pa je vozila enosedežnica. Pridobili so soglasja lastnikov zemljišč, nato pa se je zapletlo: Društvo za varstvo Alp CIPRA se sprašuje, ali lahko soobstajajo gondola, smučarji in divji petelin, ki jih je v Sloveniji le še od 300 do 400. Njegov bratranec, petelinov namreč, ruševec je simbol Kranjske Gore. Bo simbolno tudi krivec za opustitev ideje o daljšem smučišču? Več pa v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.