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Ali lahko umetna inteligenca prepozna naslednjo glasbeno zvezdo?

Ljubljana, 05. 11. 2026 08.57 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Kako lahko umetna inteligenca z analizo glasbenih podatkov pomaga prepoznati izvajalce, ki pridobivajo občinstvo?

Glasbena industrija ima danes na voljo ogromno podatkov o priljubljenosti izvajalcev. Vsak dan nastajajo nove številke o poslušanjih, ogledih, sledilcih in odzivih občinstva. Njihova analiza lahko pokaže, kateri glasbeniki pridobivajo pozornost in kje se odpira prostor za njihov nadaljnji razvoj. Z umetno inteligenco postaja takšno raziskovanje precej dostopnejše.

Kaj številke povedo o glasbenem uspehu?

Priljubljenost izvajalca je mogoče spremljati na številnih platformah. Spotify beleži mesečne poslušalce, sledilce in predvajanja, YouTube prikazuje zanimanje za videoposnetke, družbena omrežja pa razkrivajo odzive občinstva. Pomembne informacije prispevajo tudi radijske postaje in glasbene lestvice.

Posamezna številka pogosto pokaže le del zgodbe. Izvajalec lahko pridobiva sledilce, medtem ko se njegovo število mesečnih poslušalcev zmanjšuje. Glasbeni video lahko dosega milijone ogledov, ne da bi se zanimanje v enaki meri preneslo na druge platforme.

Zato glasbene založbe, menedžerji in organizatorji koncertov pri ocenjevanju izvajalcev spremljajo več kazalnikov hkrati. Poleg trenutne priljubljenosti jih zanimajo tudi dolgoročnejša rast, geografska porazdelitev občinstva in spremembe v poslušalskih navadah.

Viberate 24ur MCP SEO Article Cover Image

Kaj razkrivajo podatki o znanih slovenskih izvajalcih?

Zanimiva primera sta Fehtarji in Senidah. Po podatkih glasbenoanalitične platforme Viberate so Fehtarji med 2. avgustom in 1. novembrom 2026 pridobili 21,4 odstotka Spotify sledilcev in zabeležili 6,26 milijona dodatnih YouTube ogledov. Število njihovih mesečnih poslušalcev na Spotifyju se je v istem obdobju zmanjšalo za 9,5 odstotka.

Senidah je v tem obdobju zabeležila 29,69 milijona dodatnih Spotify predvajanj in 18,35 milijona YouTube ogledov, medtem ko se je število njenih mesečnih poslušalcev zmanjšalo za 5,5 odstotka.

Oba primera kažeta, kako lahko različni kazalniki ponudijo različen pogled na uspešnost istega izvajalca. Podatki sami po sebi še ne pojasnijo vseh razlogov za spremembe, omogočajo pa natančnejše raziskovanje.

Ko umetna inteligenca dobi dostop do glasbenih podatkov

Raziskovanje takšnih podatkov je tradicionalno zahtevalo uporabo analitičnih orodij, izbiro posameznih kazalnikov in primerjanje rezultatov. Umetna inteligenca lahko del tega dela opravi na podlagi vprašanja, zapisanega v običajnem jeziku.

Slovensko podjetje Viberate razvija platformo za glasbeno analitiko, ki združuje podatke o izvajalcih, skladbah, občinstvih in glasbenih trgih.

S tehnologijo Viberate MCP Server lahko uporabniki do teh podatkov dostopajo neposredno iz združljivih AI asistentov, kot so ChatGPT, Claude in drugi.

MCP oziroma Model Context Protocol je standard za povezovanje umetne inteligence z zunanjimi podatkovnimi viri in orodji. Ko je povezava vzpostavljena, lahko asistent na podlagi uporabnikovega vprašanja pridobi ustrezne podatke in jih uporabi pri pripravi odgovora.

Uporabnik lahko na primer vpraša: "Kateri izvajalci so v zadnjih 90 dneh najhitreje povečali svoje občinstvo na Spotifyju in ali podobno rast beležijo tudi na drugih platformah?"

Asistent lahko nato poišče ustrezne podatke, primerja izbrane izvajalce in pripravi pregled rezultatov. Namesto ročnega pregledovanja več poročil uporabnik dobi strukturiran odgovor z relevantnimi kazalniki.

Viberate 24ur MCP SEO Article Cover Image

Od iskanja talentov do načrtovanja koncertov

Takšen pristop je uporaben pri različnih nalogah v glasbeni industriji.

Glasbene založbe lahko raziskujejo manj znane izvajalce, ki v določenem žanru hitro pridobivajo občinstvo. Menedžerji lahko spremljajo spremembe priljubljenosti svojih varovancev, koncertni organizatorji pa preverjajo, v katerih državah ali mestih je zanimanje za določenega glasbenika največje.

Umetna inteligenca lahko pomaga tudi pri primerjavi več izvajalcev, prepoznavanju sprememb v podpori glasbenih playlist in pripravi poročil. Kakovost rezultatov je pri tem odvisna od razpoložljivih podatkov, njihove ažurnosti in pravilne razlage.

Ali lahko podatki napovedo prihodnjo zvezdo?

Hitro povečanje poslušalcev ali ogledov lahko opozori na izvajalca, ki je v vzponu. Za oceno njegovega dolgoročnega potenciala pa je treba razumeti širši kontekst: od podpore občinstva in glasbenih izdaj do koncertne dejavnosti ter trajanja zanimanja.

Umetna inteligenca lahko bistveno olajša zbiranje in primerjanje teh informacij. Končna presoja še vedno zahteva glasbeno znanje in razumevanje industrije.

Razvoj povezav med AI asistenti in specializiranimi podatkovnimi zbirkami tako odpira nove možnosti za raziskovanje glasbenega trga. V ospredje prihaja način dela, pri katerem uporabnik zastavi konkretno vprašanje in dobi odgovor, podprt z dejanskimi podatki.

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Vir podatkov o izvajalcih: Viberate, zajem 3. novembra 2026. Primerjano obdobje: 2. avgust–1. november 2026.


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