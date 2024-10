Ali lahko umetna inteligenca pripomore k hitrejšemu in lažjemu delu? Vsekakor.

Če se ukvarjate z ustvarjanjem vsebin na računalniku (oblikovanje, programiranje, obdelava fotografij, videa ali zvoka ...), ste verjetno že kdaj razmišljali o uporabi prenosnika za te namene, a vas je morda skrbelo, ali bodo njegove zmogljivosti kos nalogam. Morda pa že imate prenosnik, vendar potrebujete nekaj zmogljivejšega. Naj vas razveselimo s podatkom, da so sedaj na voljo prenosniki, ki ponujajo neverjeten preskok v zmogljivostih, predvsem po zaslugi umetne inteligence.

Popoln prenosnik za ustvarjalce

Kot primer odličnega prenosnika za ustvarjalce vsebin smo izbrali ASUS ProArt P16 (H7606). Namenjen je ljudem, ki ne sprejemajo kompromisov in iščejo najboljše, kar lahko ponudi mobilna naprava. Odlikuje ga velik ASUS Lumina OLED-zaslon z diagonalo 16 palcev, ločljivostjo 4K ter neverjetno natančnostjo prikaza barv (Delta E<1), 100-% pokritostjo barvnega spektra DCI-P3 in certifikatom Pantone. Še več, zaslon je občutljiv na dotik in prepozna do 4096 stopenj pritiska, zato ga lahko uporabljate s pomočjo pisala. Poleg vsega pa je zaščiten s steklom Corning Gorilla Glass. Skratka, na trgu prenosnih računalnikov boste težko našli boljši zaslon od tega. Od konkurence ga loči tudi najnovejši procesor AMD Ryzen AI 9 300. Ta procesor ima vgrajeno NPE (procesno enoto, zadolženo za umetno inteligenco), ki zagotavlja do 50 TOPS zmogljivosti, kar je več kot katerikoli drug mobilni procesor. Prenosnik je lahko opremljen z do 64 GB delovnega pomnilnika, grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4070 in 2 TB pogonom SSD. Tako zmogljiva konfiguracija je več kot dovolj tudi za najzahtevnejše uporabnike. Pomembno je poudariti, da ProArt P16 sodi v majhno skupino prenosnih računalnikov z oznako Copilot+, zato bodo uporabniki po brezplačni nadgradnji na najnovejšo različico operacijskega sistema Windows, ki bo na voljo pred koncem leta, lahko uživali v novih funkcijah umetne inteligence, ki bodo zahtevale visoke zmogljivosti.

Hitreje in lažje kot kadarkoli prej

Kaj točno ponuja umetna inteligenca v tem trenutku? Prvič, številna opravila, ki so prej trajala dlje časa in so za prenosnik predstavljala velik napor, kot je obdelava video posnetkov ali velikega števila fotografij, je zdaj mogoče opraviti veliko hitreje in z manjšo porabo energije. Zdaj vam ni treba biti v bližini električne vtičnice, da bi delo opravili pravočasno, ampak lahko vse opravite na poti, kjer koli že ste. Poleg tega se naloge, kot je odstranjevanje ozadja s slik ali videoposnetkov, izvajajo veliko natančneje, saj umetna inteligenca omogoča boljšo analizo izvornega gradiva.