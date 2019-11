Ali Ljubljani z gradnjo 135 milijonov vredne kanalizacije 'tiktaka' ekološka bomba?

Poslanci so na izredni seji soglasno – s 67 glasovi za in nobenim proti – ministrstvu za okolje priporočili, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Minister Simon Zajc je zagotovil, da so začeli ukrepati že pred sejo, da pa jim je podpora poslancev pomembna. "V državnem zboru sem zagotovil, da bo presoja vplivov na okolje za kanal C0 narejena in ta bo pokazala, če bo cev lahko šla po tej trasi ali ne, in če da, s kakšnimi ukrepi. Vir vode za Ljubljano ne sme biti in ne bo ogrožen," je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Poleg tega je državni zbor vladi še priporočil, da zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije.

Grožnja pitni vodi za pol milijona Slovencev

Težava, o kateri so danes polemizirali v državnem zboru, je polaganje kanalizacijskih kanalov v zemljo na območju, ki s pitno vodo oskrbuje skoraj pol milijona Slovencev. Kmetje so že pred desetimi dnevi, ob začetku gradbenih del protestirali in jasno nakazali na nevarnost:''Če bi prišlo do puščanja tega cevovoda, bo gotovo onesnažena voda in to ni problem samo parih lastnikov zemlje, ampak problem cele Ljubljane,'' opozarja eden izmed lastnikov zemljišč Brane Avbelj, s katerim si isto mnenje deli tudi poslanec SDS Anže Logar: ''Kanalizacije ne gradiš nad svojim zajetjem vodnega vira, iz katerega piješ. Sprašujem se, kako so do sedaj v vseh teh instancah, od upravne enote do Arsa (Agencija RS za okolje) sploh dovolili to delno gradnjo.''

Na Agenciji RS za okolje so že pred petimi leti odločili, da gre za manj zahteven objekt, ki nima večjega vpliva na okolje, zato pridobitev okoljevarstvenega soglasja ni bila potrebna. Pa vendar gre za 12 kilometrov kanalizacijskih kanalov od Medvod do Ljubljane, štiri kilometre in pol jih bo potekalo na območju pitne vode, skoraj 70 milijonov evrov pa bo za gradnjo prispevala Evropska komisija.

Minister Zajc odredil revizijo