Opozorilo pred odpovedjo: Ministrica zanika, da disciplinira revizorko

A pravosodno ministrstvo se pri očitkih sklicuje na ugotovitve revizije Urada za nadzor proračuna, ki spada pod ministrstvo za finance, opravljena notranja revizija pa med ugotovljenimi kršitvami bremeni tudi finančnega ministra Klemna Boštjančiča , da je nezakonito prerazporedil sredstva iz proračunske rezerve za nakup stavbe na Litijski, pod katerega urad za nadzor proračuna spada. Pisno opozorilo pred odpovedjo zaposlitve revizorke je tako po mnenju njenega odvetnika nedopusten pritisk in mobing, saj da je neutemeljeno izdano in temelji na netočnem povzemanju netočnih podatkov iz končnega poročila, ki ga je pripravil urad za nadzor proračuna. Da je opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja neutemeljeno, pravi odvetnik revizorke Klemen Golob. "To opozorilo v tem trenutku ocenjujem kot še dodaten pritisk, ki se vrši nad mojo stranko, ki je po moji oceni nezakonit in nedopusten in ima po moji oceni tudi znake mobinga."

Na naša vprašanja, kaj konkretno je kršila revizorka, so se na ministrstvu za pravosodje sklicevali na ugotovitve Urada za nadzor proračuna, ki spada pod ministrstvo za finance. Klemen Golob pa pravi: "Niti sam osebno ne morem razbrati nekih konkretnih utemeljenih kršitev. Zdaj torej če povzamem pod črto je moja stranka prejela to opozorilo pred redno odpovedjo na podlagi nekih ugotovitev urada za nadzor proračuna."

Kjer so zaznali okoliščine, ki lahko ustvarjajo dvom v nepristranskost pregleda, ter neenakovredno obravnavanje in vključevanje odgovornih oseb v revizijski postopek. Urad za nadzor proračuna je zaznal okoliščine, ki lahko ustvarjajo dvom v nepristranskost pri izvedbi notranje revizijskega pregleda Litijska 51, ter neenakovredno obravnavanje in vključevanje odgovornih oseb v revizijski postopek. "Nikakor se ne morem otresti občutka, da se skuša s tem prikriti ali pa mogoče razvrednotiti to nezakonito ravnanje, ki je bilo z nezakonito prerazporeditvijo proračunskih sredstev," pravi Klemen Golob.

Urad za nadzor proračuna, ki je v sestavi ministrstva za finance Klemna Boštjančiča je v reviziji opravljene revizije na pravosodnem ministrstvu ugotovil, da notranje revizijski pregled ni bil uveden na podlagi odredbe ministrice, ki je organu neposredno nadrejena in ima edina to pravico. A na drugi strani lahko v poročilu notranje revizije pravosodnega ministrstva preberemo, da so redno notranjo revizijo procesa nakupa Litijske 51 izvedli na podlagi spremembe letnega načrta dela skupne Službe za notranjo revizijo, ki jo je 17. maja letos potrdila ministrica za pravosodje.

Kot poudarja Golob, je Katičeva to notranjo revizijo tudi sama potrdila v letnem načrtu, zato ga toliko bolj čudi, to da je podpisala se pod to nezakonito in neutemeljeno opozorilo pred redno odpovedjo. V notranje revizijskem poročilu pravosodnega ministrstva lahko namreč preberemo, da so minister za finance, tedanja ministrica za pravosodje, služba vlade za zakonodajo, vlada in sam predsednik vlade s svojimi ravnanji kršili določila Zakona o javnih financah, saj so za izvedbo nakupa predmetne nepremičnine nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke. Z izvedbo vseh predpisanih dokumentov in soglasij je moč oceniti, da so minister za finance, tedanja ministrica za pravosodje, Služba vlade za zakonodajo, Vlada RS in predsednik vlade s svojimi ravnanji kršili določila Zakona o javnih financah, saj so za izvedbo nakupa predmetne nepremičnine nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke. Podobno je kasneje ugotovilo tudi računsko sodišče. Klemen Golob ob tem napoveduje, da se bodo z vsemi pravnimi sredstvi branili pravico ter da so očitki iz poročila urada za nadzor proračuna in opozorilo pred odpovedjo neutemeljeni in nezakoniti.

Katičeva: Opozorilo sem ji dala zaradi kršitev standardov

O tem je spregovorila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Ministrica Katičeva je zanikala, da bi bil to poskus discipliniranja revizorke. Kot je pojasnila, revizorki očitajo, da je v postopku revizije dala možnost samo nekaterim izmed zaposlenih na ministrstvu za pravosodje, ki so se ukvarjali z nakupom Litijske, da se izjasnijo. Ne pa tudi vsem drugim, kljub temu, da so bili sklicani sestanki: "Govorim o postopkih, ki bi jih morala upoštevati pri opravljanju svojega dela. Gre le za opozorilo ne za odpoved, čeprav sem imela tudi to na mizi."