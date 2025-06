Ali mladina res ne bere več?

V medijih zasledimo mnoge raziskave z opozorili, da beremo manj in premalo, ker branje zahteva zbranost, potrpežljivost in čas. Mladi raje posegajo po kratkih vsebinah na spletu, ki ne spodbujajo kritičnega mišljenja in ne obogatijo besednega zaklada.

Branje knjig, ki je bilo nekoč samoumeven del odraščanja, hobi in skoraj edini način zabave v deževnih dneh in dolgih večerih, se kaj hitro znajde na zadnjem mestu med interesi mlajše generacije.

Svet se spreminja in mladina z njim

Zato strokovnjaki opozarjajo, da postaja branje knjige vse bolj prezrto. Vzrokov za to je več. Življenje se je zelo spremenilo z razmahom pametnih telefonov, družbenih omrežij in video vsebin. Vendar so bralne navade mladih pogosto tudi ogledalo domačega okolja – če starši ne berejo, je manj verjetno, da bodo radi brali njihovi otroci. Šolski sistem ima zato ključno vlogo pri ozaveščanju, da branje z razvijanjem kompetenc, odpira več možnosti pri izbiri poklicne poti.

Ni tako grozno, kot se zdi!

Branje za življenje, bi lahko dejali. Ker razvija domišljijo, povečuje razgledanost, spodbuja razumevanje sebe in drugih in krepi komunikacijske sposobnosti. Če mladim omogočimo izbiro (stripe, fantazijske romane, kriminalke ali poezijo), ki jih najbolj pritegne, bodo raje vzeli knjigo v roke. Projekti, kot je npr. Bralna značka, dokazujejo, da je zanimanje še vedno prisotno, saj vključuje približno 70 % osnovnošolcev v Sloveniji. Pa vendar bo treba s skupnimi prizadevanji staršev, učiteljev in drugih strokovnjakov še naprej vztrajati pri zgodnjem spodbujanju branja. Morda je rešitev predvsem v prilagoditvi zahtevam sodobnih bralcev in načinu življenja.

Če literaturo povežemo s tehnologijo, ki je tako všečna mladini – z e-knjigami, bralnimi aplikacijami in knjižnimi profili (npr. #BookTok), se bo branje nadaljevalo, le na drugačen način.

Unikatna strategija knjižne zbirke za spodbujanje branja med mladimi: Od televizije k knjigi!

Knjižna zbirka Skrito v raju se je izkazala kot inovativno orodje za povezovanje različnih generacij prek moči zgodb. Ker temelji na priljubljeni TV seriji, ki je osvojila srca gledalcev vseh generacij po vsej Sloveniji, jih zdaj navdušuje tudi v tiskani obliki. Anketni podatki potrjujejo veliko zanimanja po knjižni različici serije Skrito v raju, predvsem med tistimi, ki iščejo alternativo pretočnim vsebinam ali pa želijo svojo izkušnjo poglobiti z branjem po meri in izbiri. Ena izmed največjih prednosti knjižne izdaje je dostopnost. Knjige lahko vzamete s seboj kamorkoli in kadarkoli.

Knjižna zbirka Skrito v raju trenutno obsega 7 epizodnih knjižic in 4 žepne romane. Na voljo so tudi posebne edicije: TV zabavnik, TV recepti in Larin dnevnik.

Knjige, ki so prilagojene različnim sposobnostim in zahtevam

Zgodbe so prirejene po izvirnem TV scenariju. Ustrezale bodo vsem, ki so vajeni kratkih in intenzivnih vsebin, vendar tudi zahtevnejšim bralcem daljših pripovedi. Poleg proznih naslovov so na voljo tudi TV križanke, dnevniški zapisi glavne junakinje, TV recepti idr. Ponujajo vsebine, ki zanimajo mladino: ljubezenske zgodbe, napete kriminalke in obilo humorja.

Na voljo so različni formati – od krajše epizodne knjižice do daljših romanesknih oblik.

Larin dnevnik – iskren in čustven zapis o mladostnih doživljanjih

Lara Dolenc je pravkar zaključila študij biologije, ostala ji je samo še diplomska naloga. Venomer razmišlja o tem, kako rešiti problem onesnaževanja svetovnih morij in oceanov. Po opravljeni diplomi namerava vpisati magistrski študij morske biologije v tujini, v sklopu katerega želi raziskovati koralne grebene in iskati načine za njihovo ohranitev. Je pronicljiva in pametna punca, ki si želi izboljšati svet. Larin dnevnik je več kot le zaporedje misli glavne junakinje. Je intimen zapis odraščanja, bolečine, notranjih bojev, poguma in upanja. Lara v njem brez olepševanja zapiše, kako se sooča z izgubo očeta, mamino žalostjo, z izbiranjem lastne poti in sanjami – in ob tem počasi odkriva, kdo sploh je. V vsakem zapisu začutimo pristnost, ranljivost in tudi tiho moč mlade in vztrajne ženske.

Gaja Filač je izvrstno upodobila glavno junakinjo Laro v seriji.

Zakaj je Larin dnevnik tako dragocen?

- Pojasnjuje, zakaj je pomembno, da čustev ne potlačimo, temveč jih ozavestimo – tudi s pisanjem. - Spodbuja empatijo, samopremislek in pogovor o stvareh, o katerih se pogosto molči. - Gradi zaupanje – med vrstniki, pa tudi med mladimi in odraslimi. - Predstavlja pomen osredotočenosti, saj Laro preizkušnje učijo, zato postaja vedno bolj samozavestna. -------

Zbirka Skrito v raju je top izbira za mlade!