Ali namerava Italija blokirati naš največji infrastrukturni projekt?

Trasa drugega tira se dvakrat zelo približa meji z Italijo. Tudi viadukt Vinjan. Gradnja drugega tira z vso potrebno dokumentacijo med Divačo in Koprom teče že več let, zato ni bilo pričakovati zapletov pri umestitvi vzporednega levega tira. Zagotovila je dobila tudi lokalna skupnost. Aleš Bržan, župan občine Koper, pravi, da "vsi stremijo k temu, da dela nadaljujejo takoj, ko se končajo na prvem tiru oziroma na prvem delu drugega tira".

Torej leta 2026, kar je večkrat poudarila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. "Kljub temu, da bo ta dodatni tir umeščen ob tem tiru, je treba speljati vse prostorske, okoljske, takšne in drugačne preveritve."

Čeprav že obstaja grafični prikaz, kako naj bi bila dvotirna proga videti v praksi in kje bo tekel dodaten tir, zna biti pot do tja še zelo dolga. Zapletlo bi se lahko pri čezmejni presoji vplivov na okolje. To je nedavno dal jasno vedeti deželni odbornik za okolje Furlanije julijske krajne, Fabio Scoccimarro.

"Zelo nas skrbijo morebitni izkopi za izgradnjo dodatnega tira na železniški progi Divača-Koper. Trenutno je v teku mednarodni postopek, ki ga je sprožila Slovenija, imenovan Strateška presoja vplivov na okolje dvotirne proge. Geološka služba regije pozorno spremlja, kaj se dogaja pod površjem doline Glinščice, da bi preprečila nepopravljivo škodo temu čudovitemu območju."

V dolini Glinščice že sedaj za zaščito občutljivega okolje dva prodora povezuje povsem zaprt viadukt oziroma galerija. Podobo predvideva tudi novi projekt, a Italijani bodo zahtevali dodatna pojasnila s posebnim poudarkom na ohranjanju Krasa in njegovih vodnih poti.

Zakaj je torej nova, dodatna proga, ki bi potekala ob obstoječi, ki je trenutno v gradnji tako velika težava? Je v ozadju res zgolj okoljevarstveni vidik? Mnogi menijo, da ne. Z drugim tirom bo namreč Luka Koper lahko skoraj podvojila sedanjih 23 milijonov ton pretovora, kar pa bi lahko bilo moteče za pristanišče na drugi strani zaliva.