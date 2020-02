Ali napis 'bio' na kozmetiki res pomeni, da gre za naravno kozmetiko?

Potrošniki vse bolj posegamo po naravnih izdelkih, zato ni presenetljivo, da je vedno bolj priljubljena tudi naravna kozmetika, za katero smo pripravljeni plačati več. A na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, da predpisov, ki bi enotno urejali področje označevanja naravne kozmetike, ni, zato tudi ni jasnih pogojev, ki bi določali, kakšna mora biti sestava kozmetičnih izdelkov, na kakšen način morajo biti izdelani in celo v kakšni embalaži morajo biti, da bi jih proizvajalci označili kot 'naravne' ali 'ekološke'.

Pri nakupu naravne kozmetike so lahko potrošnikom v pomoč različni certifikati, a pojasniti je treba, da tudi to ni vedno preprosto, saj je samo na evropskem trgu približno 30 bolj ali manj zanesljivih certifikatov.

"Nekateri certifikati so zelo razširjeni, a ne najbolj 'strogi'. Na primer certifikat lahko določa, da morajo biti uporabljene surovine iz ekološke pridelave (kontrolirana biološka pridelava) ali biološko kontroliranih divjih rastišč, proizvajalci morajo zagotavljati sledljivost, vendar ni določeno, kakšen delež teh surovin mora biti iz kontrolirane pridelave. Hkrati pa imamo tudi certifikate, ki imajo med zahtevami navedeno, da mora biti 95 odstotkov sestavin iz ekološke pridelave s certifikatom, nad certificiranimi proizvajalci pa se izvajajo redne (letne) kontrole ipd.," je pojasnila Urša Šmid Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: "Kljub razlikam v zahtevah pa je glavnini certifikatov skupno, da je uporaba sestavin, kot so sintetični konzervansi, mineralna olja in silikoni, polietilen glikoli (PEG), sintetična barvila in dišave ter gensko spremenjeni organizmi, prepovedana."

A proizvajalci pri prepričevanju potrošnikov, da je njihov izdelek najboljši in najbolj naraven, ne izbirajo sredstev. Ker na področju naravne in ekološke kozmetike ni jasnih pravil, je prostora za različne 'kreativne' rešitve veliko.