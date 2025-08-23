Kako nabrati dovolj korakov na dan, če ves dan preživite v pisarni?

Ko je čas za administrativna dela, Andrej Pangerc dvigne pisalno mizo in zažene tekoči trak. "Ko pacientov ni pri meni, ko sem v ambulanti sam s sestro, ko sprejemam telefonske klice, jih vračam, odgovarjam na maile, pišem recepte, pregledujem laboratorijske in specialistične izvide, takrat jaz zraven še hodim. Se prav, dvojni izkoristek časa. Dva, tri kilometre na uro se počas gibam," pravi.

Kombinacija dvižne mize in tekočega traku po raziskavah poleg večje energetske porabe poskrbi še za padec sladkorja v krvi in ravni inzulina, dvigne dober holesterol, lahko izboljša spanje in zniža krvni tlak.

Ko so lani obnavljali ta del zdravstvenega doma, je predlagal, da z dvižnimi mizami opremijo vse ambulante in vodstvo ga je uslišalo. Trak pa si je zaenkrat nabavil le on.

"Želel bi si, da tudi drugi poskusijo, konec koncev, v zdravstvu cele dneve skrbimo za zdravje drugih, mi pa presedimo večino dneva," pravi Pangerc.

Po nabranih korakih pa na bližnjem letališču v Lescah poskrbi še za dozo adrenalina – je namreč tudi pilot. Tako je združil obe svoji ljubezni – medicino in letalstvo – ter pridobil certifikat zdravnika za letalsko osebje. "Zelo je treba biti pozoren zlasti na stvari, kot so depresija, kardiovaskularno zdravje, ledvične kamne – stvari, ki lahko nekoga onesposobijo v letu, zlasti v kritičnih fazah pristajanja in vzletanja," je dejal zdravnik, ki na leto opravi več kot 50 pregledov letalskega osebja.