Kako nabrati dovolj korakov na dan, če ves dan preživite v pisarni?

Ljubljana, 23. 08. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
4

Se čez dan dovolj gibate, naredite dovolj korakov? In koliko je sploh dovolj? Če je doslej neuradno veljal mejnik 10.000 korakov na dan, pa zadnja študija, objavljena v medicinski reviji Lancet Public Health kaže, da jih že 7000 pomembno zmanjša tveganje za demenco, depresijo, diabetes, celo raka. Da je gibanje mogoče vključiti tudi v sedeče, pisarniško delo in kljub kopici vsakodnevnih obveznosti narediti nekaj dobrega zase, pa dokazuje družinski zdravnik Andrej Pangerc, ki ima v ambulanti tako imenovano hodilno pisalno mizo – gre za kombinacijo stoječe mize in počasnega, tekočega traku.

Ko je čas za administrativna dela, Andrej Pangerc dvigne pisalno mizo in zažene tekoči trak. "Ko pacientov ni pri meni, ko sem v ambulanti sam s sestro, ko sprejemam telefonske klice, jih vračam, odgovarjam na maile, pišem recepte, pregledujem laboratorijske in specialistične izvide, takrat jaz zraven še hodim. Se prav, dvojni izkoristek časa. Dva, tri kilometre na uro se počas gibam," pravi.

Kombinacija dvižne mize in tekočega traku po raziskavah poleg večje energetske porabe poskrbi še za padec sladkorja v krvi in ravni inzulina, dvigne dober holesterol, lahko izboljša spanje in zniža krvni tlak.

Ko so lani obnavljali ta del zdravstvenega doma, je predlagal, da z dvižnimi mizami opremijo vse ambulante in vodstvo ga je uslišalo. Trak pa si je zaenkrat nabavil le on.

"Želel bi si, da tudi drugi poskusijo, konec koncev, v zdravstvu cele dneve skrbimo za zdravje drugih, mi pa presedimo večino dneva," pravi Pangerc. 

Po nabranih korakih pa na bližnjem letališču v Lescah poskrbi še za dozo adrenalina – je namreč tudi pilot. Tako je združil obe svoji ljubezni – medicino in letalstvo – ter pridobil certifikat zdravnika za letalsko osebje. "Zelo je treba biti pozoren zlasti na stvari, kot so depresija, kardiovaskularno zdravje, ledvične kamne – stvari, ki lahko nekoga onesposobijo v letu, zlasti v kritičnih fazah pristajanja in vzletanja," je dejal zdravnik, ki na leto opravi več kot 50 pregledov letalskega osebja.

Sixten Malmerfelt
23. 08. 2025 18.42
+2
Še en nasvet za telebane!
flojdi
23. 08. 2025 15.27
+3
.poznam jih.5min peš do sihta ali stacune etc..z avtom.do prvega štuka gredo z liftom.../.ze dolgo let nazaj sva se ..s takrat pol starejsim gospodom..v neki cakalnici hudo lepo pogovarjala.in ugotovila da bo treba delat tako velike hise da se bo do VCja dalo pripeljat z avtkom
marker1
23. 08. 2025 14.09
+5
Pojdite delat v proizvodnjo, gradbeništvo ali pa na kmete, pa boste naredili dovolj korakov za svoje zdravje.
flojdi
23. 08. 2025 15.27
+4
Res je. Doživeto.
