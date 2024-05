Ali nas z recesijo povezujejo zgolj občutki?

Sta objektivna situacija in subjektivna percepcija res tako zelo narazen? Zdi se, da sta. V ZDA je realna plača povprečnega delavca (tistega med 40. in 60. plačnim percentilom) opazno višja kot pred epidemijo. V njenem obdobju so se cene močno zvišale, toda zaradi še hitrejše rasti plač v istem času je dejanska kupna moč povprečnega ameriškega delavca danes boljša kot v preteklosti. Najnižje plačani delavci (10. percentil) so v primerjavi z drugimi celo doživeli najsilovitejše izboljšanje svojih realnih plač. Najmanj so zrastle plače tistih pri vrhu (90. percentil).

Letna inflacija danes znaša okrog 2,6 odstotka, kar je blizu pričakovane in ekonomsko koristne stopnje dveh odstotkov, na katero cilja večina držav. Kljub temu negativni občutki vztrajajo. Tako v Evropi kot tudi v ZDA večina ljudi občuti ekonomsko nestabilnost in finančni stres zaradi inflacije, kaže aprilska anketa medijske hiše CNBC. Druge ankete ugotavljajo podobno. Nekateri strokovnjaki zaradi tega govorijo o pojavu recesije občutkov. Ekonomske recesije kljub vztrajnemu finančnemu pesimizmu zadnjih nekaj let ni bilo. Še več: mnogi kazalniki življenjskega standarda in ekonomskih okoliščin slikajo precej drugačno podobo, kot jo subjektivno doživljamo. Ne gre torej za pravo recesijo, marveč bolj za recesijo občutkov.

Pred epidemijo je bilo razmerje ravno obratno. To krčenje plačne neenakosti, ki ga v zadnjih letih spremljamo v ZDA, je dobrodošlo ne le za kritike neenakosti, temveč še bolj za življenjski standard ljudi z nizkimi plačami.

So vzrok teh pozitivnih sprememb nekateri ameriški delavci, ki morajo opravljati več poklicev, da sploh preživijo? Nikakor. Med epidemijo – in tudi zdaj – je bil delež vseh zaposlenih, ki imajo več kot eno službo, na 30-letnem dnu ali celo pod njim. Zgolj pet odstotkov jih opravlja več kot en poklic, kar je manj kot v letih pred veliko recesijo in manj kot v dinamičnih 90. letih.

Kako je s prekarnostjo? Ali drži, da so ameriški delavci danes v tako slabem ekonomskem položaju, da sploh ne uspejo opravljati dela za poln delovni čas in se morajo zadovoljiti zgolj z nerednim delom za skrajšan čas? Ne. Med epidemijo (in danes) jih je bilo samo okrog 17 odstotkov, starejših od 16 let, zaposlenih za manj kot polni delovnik. To je primerljivo s predepidemičnimi leti in precej nižje kot v letih 2010, 2012 ali 2014.

Kakšno pa je stanje drugod, denimo v Evropi in drugih razvitih državah? V povprečju se je v državah, ki so del OECD, med koncema let 2022 in 2023 realna plača – ta upošteva inflacijo in meri dejansko kupno moč – povečala. Obstajajo seveda izjeme, kot so na primer Švedska, Italija, Francija, Finska in Japonska, kjer je upadla. Toda najnovejši podatki za 15 držav (za drugih 20 podatkov še ni) in za obdobje od septembra 2023 do danes kažejo, da se je v veliki večini rast realne plače še dodatno pospešila. To se je zgodilo predvsem zaradi upočasnjevanja inflacije.