Ali Natalija Verboten res uporablja serum?

Ob pogledu na Natalijo Verboten se marsikdo vpraša, katere kozmetične izdelke uporablja za nego, da izgleda vsaj 10 let mlajša, vedno urejena in čudovita. Povedala nam je, da je zaradi svojega poklica pogosto močno naličena, uporablja umetne trepalnice in s tem škoduje svojim naravnim trepalnicam. Razkrila nam je skrivnost, da v njeni kozmetični torbici nikoli ne manjka serum. Predstavljamo vam, kakšen serum uporablja in zakaj.

icon-expand Lux-Factor EYELASH-1 FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Lux-Factor EYELASH FOTO: Arhiv ponudnika

Naravne trepalnice morajo biti zdrave Ob uporabi maskare ali umetnih trepalnic pogosto pozabimo, da je potrebno poskrbeti tudi za naravne trepalnice, ki so lahko hitro lomljive in uničene od uporabe različnih lepil in maskar. Natalija Verboten je za zaščito in nego trepalnic izbrala Lux-Factor EYELASH serum, ki poskrbi za hitrejšo rast, naravni volumen in ustvari zaščitni sloj, ki trepalnice ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Z uporabo EYELASH seruma si zagotovite zdrave in dolge naravne trepalnice, ki bodo zavidanja vredne tudi brez uporabe maskare.

icon-expand Lux-Factor EYELASH FOTO: Arhiv ponudnika

Umetne trepalnice so preteklost Nezadovoljstvo z naravnimi trepalnicami se kaže pri večini žensk, zato se odločijo za uporabo umetnih trepalnic in agresivnih lepil, ki očem povzročajo le še večjo škodo. Ob redni uporabi Lux-Factor EYELASH seruma, so rezultati vidni že v 2-4 tednih. Trepalnice pridobijo do kar 85 % volumna, potemnijo in hitreje rastejo. Zaradi inovativne formule se trepalnice ne lomijo in ne izpadajo. Z uporabo EYELASH seruma se tako poslovite od umetnih trepalnic, saj boste zadovoljni z naravnimi, ki vam bodo hvaležne. Zakaj bi za zapeljive poglede odštevali veliko denarja, ko pa lahko s serumom dosežete prav to, kar si želite.

icon-expand Lux-Factor EYELASH FOTO: Arhiv ponudnika

»Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 % podaljšala svoje naravne trepalnice. Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares enostaven nanos in super proizvod. Priporočam!« Natalija Verboten

icon-expand Lux-Factor EYELASH FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je Eyelash serum tako učinkovit? Lux-Factor EYELASH serum vsebuje 100 % naravne sestavine, ki niso škodljive in ne povzročajo alergijskih reakcij, zato je primeren za uporabo tudi na občutljivih očeh. Gre za varno in čisto formulo, ki stimulativno vpliva na rast trepalnic v korenini trepalnice. Trepalnice ob uporabi seruma potemnijo, kar ustvarja make-up učinek tudi brez maskare. Kombinacija sestavin podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so trepalnice ob redni uporabi seruma EYELASH neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in manj izpadajo. EYELASH serum je klinično testiran in dermatološko potrjen, zato ne povzroča rdečice in srbečice ali drugih nezaželenih stranskih učinkov. Natalijo Verboten je Lux-Factor EYELASH serum izbrala zaradi razveseljujoče lastnosti, saj je primeren za uporabo sočasno z drugimi ličili, deluje pa tudi na obrveh, ki so polnejše in gostejše, s tem pa si zagotovite še lepši videz in poudarite oči.

icon-expand Lux-Factor EYELASH FOTO: Arhiv ponudnika