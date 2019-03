Ali občine višje plače v javnem sektorju zgolj izkoriščajo za podražitve?

Ponekod bodo starši z aprilom plačevali od tri do kar 30 evrov mesečno več, odvisno seveda od starostne skupine otroka oziroma družinskih dohodkov. Občine so precej izkoristile razmere, pa je jasen glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj .

Številni vrtci se dražijo. Razlog: štiriodstotni dvig plač v javnem sektorju. Po številnih občinah po Sloveniji, ki so ta ukrep že sprejele, so se za podražitev zdaj odločili še v Mariboru, Kopru, Novem mestu, Radovljici in Škocjanu.

Med dvema in enajstimi odstotki višje položnice bodo aprila prvič plačali starši, ki imajo svoje malčke v Vrtcu Koper. Starši bodo podražitev kmalu na lastni koži občutili tudi v Škocjanu (povprečno za slabih 10 odstotkov), Novem mestu za slabih sedem odstotkov, v Radovljici za tri. V drugi največji občini pa mora korekcijo cen, ki bodo predvidoma višje od slabih dveh do 18 evrov, potrditi še mestni svet."So nastali stroški, ki jih ne moremo prenašati na občino, ker potem občina ne bo mogla delat svojih dejavnosti, za katere je namenjena," je dejal župan MO Maribor Arsenovič.

Štrukelj pa meni, da so se občine leta bale oziroma izogibale podražitvam vrtcev in so zdaj le izkoristile situacijo. Če so šle plače gor za štiri odstotke, vrtčevske položnice pa za več kot deset, se 'računica' preprosto ne izide, opozarja. "Oni tukaj nabirajo nekaj, kar potrebujejo, izgovarjajo pa se na plače in seveda kažejo s prstom na zaposlene, ki naj bi zdaj pri starših veljali za tiste, ki so povzročili tako visoke dvige,"pravi Štrukelj.

Medtem pa so se po podatkih statističnega urada prav plače na področju predšolske vzgoje v zadnjih desetih letih dvignile najmanj v javnem sektorju - za vsega dva odstotka in pol. Najbolj pa policiji in vojski. "Toliko o enotnem plačnem sistemu oziroma anomalijah," pravi Štrukelj in doda: "Je v zadnjih desetih letih, še bolj izrazito pa v zadnjih petih letih, prišlo do tako velikih razlik, da bi lahko trdili ne le, da gre za popolnoma ločen sistem, ampak za povsem različni državi."