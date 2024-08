Odgovor ali obstaja recept za dolgo in zdravo življenje išče specialistka medicine dela, prometa in športa Lucija Antolič, ki se strokovno ukvarja z dolgoživostjo. Že eno leto s posebnim merilcem spremlja svoj krvni sladkor in tako ugotavlja, kako jesti in se gibati, da bi bilo nihanj sladkorja v krvi čim manj. Velika nihanja sladkorja so namreč na kratki rok povezana s povišano telesno težo, na dolgi rok pa skoraj za trikrat povečajo umrljivost zaradi možganske kapi ali srčnega infarkta.