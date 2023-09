Bo ograja na meji s Hrvaško ostala ali jo bodo umaknili?

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob obisku v občini Brežice krajanom Rigonc zagotovil, da tam panelna ograja ob stanovanjskih objektih za zdaj ostaja. Ena ključnih zavez te koalicije pa je, da bo skoraj 200 kilometrov rezilne žice in panelne ograje z meje s Hrvaško v celoti umaknila. Tudi predsednica države pravi, da ograje niso ustrezna rešitev, koalicijski partnerici SD in Levica pa dodajata, da so neučinkovite.