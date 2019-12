Ali Onkološkega inštituta niso pravočasno obvestili o motnjah pri dobavi zdravila?

V začetku decembra so približno 30 bolnikov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani ostalo brez nujno potrebne kemoterapije . Razlog: zmanjkalo je osnovnega zdravila Carboplatin, ki ga za inštitut dobavlja podjetje Apta Medica Internacional - kot najcenejši ponudnik je bil izbran lani preko javnega naročila. Tu pravijo, da je do motnje pri preskrbi z zdravilom prišlo zaradi "zaradi nedavno uveljavljene zahteve po namestitvi zaščitnih elementov z namenom preprečevanja vdora ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo". Oziroma, zapletlo naj bi se pri postopku označevanja zunanje ovojnine, zaradi česar zdravilo ni bilo pravočasno dostavljeno v Slovenijo.

Zdravilo Carboplatin je učinkovina proti raku, raku na jajčnikih, pljučnemu raku ter raku glave in vratu. Na trgu se nahaja od osemdesetih let, priljubljeno pa je postalo zaradi manjšega izražanja neželenih učinkov. Ker zdravila ne hranijo v bolnišnici, ga naročajo pred vsako novo terapijo.

Onkološki inštitut je zdravilo naročil 27. novembra, Apta Medica bi ga moral, v skladu s sklenjeno pogodbo, dostaviti v roku 24 ur od potrditve naročila. Naslednji dan, torej 28. novembra, je podjetje preko telefona obvestilo inštitut, da prihaja do motenj pri dobavi, dan zatem pa so pisno obvestilo o nastali situaciji poslali tudi na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). "Hkrati so v podjetju nemudoma pričeli z iskanjem nadomestnega zdravila v tujini,"sporočajo iz Apte Medica.

"Ker je bil dobavitelj neodziven in ker v roku 24 ur zdravila niso dostavili, smo jih kontaktirali in njihova prva (telefonska) informacija 28. novembra je bila, da se je zapletlo pri transportu. Potem so bili nekaj dni popolnoma nedosegljivi," pa trdijo pri Onkološkem inštitutu. In dodajajo, da so jim šele 2. decembra, ko je inštitut znova zaprosil za informacije o dobavi, sporočili, da pričakujejo motnje pri dobavi vse do konca leta.

"Do zapleta je prišlo, ker nas Apta Medica o pomanjkanju zdravila ni obvestil pravočasno, da bi lahko našim bolnikom zagotovili zdravilo na drug način,"še pravijo na onkologiji, kjer so, ko je postalo jasno, da Apta Medica ne bo dobavil zdravila, situacijo rešili z interventnim uvozom neregistriranega zdravila - slednje pomeni, da zdravilo nima dovoljenja za promet v Sloveniji, je pa registrirano v drugih evropskih državah.