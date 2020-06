Ali opažate pigmentne madeže in pege?

Pigmentni madeži in pegice nastanejo zaradi neustrezne nege in izpostavljanja sončnim žarkom. V tem dneh je idealen čas, da zaustavite nastanek pigmentnih madežev na svojem obrazu in jih z ustrezno kremo tudi odstranite. Kožo je potrebno najprej obogatiti z vsemi potrebnimi vitamini in minerali ter jo pripraviti na poletje, da bo tudi pod vročim soncem kar najlepše sijala. Naj z vami delimo nekaj nasvetov.

Prezgodnje staranje kože ni zgolj posledica let, temveč tudi nezdravega življenjskega sloga. Eden izmed najbolj škodljivih vplivov na kožo so sončni žarki. UVA žarki prodirajo globoko v kožo, uničujejo kolagen v globljih plasteh kože in povzročajo pigmentacijo kože. Temni in pigmentirani madeži so eden izmed najbolj opaznih znakov, da se koža stara. Ste se v preteklosti pretirano sončili? Svetujemo uporabo luksuzne kreme Lux-Factor 4D, ki na naraven in povsem varen način preko biotskega delovanja na celične stene gladi gube in tako preprečuje nadaljnje staranje kože ter nove pigmente madeže in pege.

Hidracija ali voda, voda, voda Najenostavnejši tretma, ki bo na vašo kožo blagodejno in pomlajevalno vplival, je pitje vode. Telesu zagotovite dovolj vode, ki bo kožo navlažila od znotraj. Poleg sveže vode je priporočljivo piti tudi kakšen nesladkani zeliščni čaj. Za pravi začetek dneva vsako jutro pred zajtrkom spijte 3 dcl tople vode z limoninim sokom, saj boste s tem v telesu spodbudili čistilne procese. Nato tekom celega dneva spijte še vsaj dva litra vode. Proces vlaženja podprite z uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki jo vsako jutro in večer nanesite na obraz, vrat in dekolte.

Dobra prekrvavitev za sijočo kožo Ne le masažo telesa, pri poletnem čiščenju si privoščite tudi masažo obraza. Lotite se je lahko kar sami doma, z mandljevim ali olivnim oljem. Redno si privoščite tudi piling obraza in telesa, ki bo poskrbel za čiščenje odmrlih celic, spodbudil obnovo novih kožnih celic in s tem preprečil nastanek novih pigmentnih znamenj in pegic. Pripravite si ga lahko iz domačih živil, ki jih najdete v kuhinji – na primer iz sladkorja, soli, limoninega soka, medu, olivnega olja ipd.. Po pilingu obraz umijte s hladno vodo, nato pa nanj nanesite izjemno hranilno kremo Lux-Factor 4D Hyaluron, ki bo kožo še dodatno obnovila in pripravila na toplejše dni. Najboljše orožje v boju proti gubicam V kolikor ste pristašinja naravnega videza, je najboljši način, kako se boriti proti gubam, da jih ujamete čim bolj zgodaj in z ustrezno nego kože preprečite nadaljnje staranje. Uporabljajte izdelke proti staranju, ki vsebujejo učinkovite in preverjene sestavine, kot je denimo hialuronska kislina, ki dokazano obnavlja kožo in jo globoko navlaži. Med slednje se uvršča tudi krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vam lahko pomaga izbrisati gube in nadležne izrazne linije, ki se z leti pojavijo okrog ust, oči in na čelu.

Zakaj krema proti gubicam Lux-Factor 4D? Krema proti gubicam Lux Factor 4D Hyaluron je profesionalna klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Gre za najučinkovitejšo in obenem varno formulo proti gubam, ki je primerna za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije. Krema, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Primerna je za vse tipe kože in je hkrati tudi odlična podlaga za ličila.

Kako deluje? Krema proti gubicam Lux Factor 4D Hyaluron deluje na gube od znotraj in preprečuje nadaljnje staranje kože. Na ta način varno poskrbite za osupljivo boljšo strukturo kože brez nevarnih in trajno škodljivih posledic, kot pa če bi se odločili za injekcije ali operativno zategovanje kože. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože.

