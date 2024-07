Ali policisti službena vozila lahko parkirajo, kjer to sicer ni dovoljeno?

Iz posnetkov, ki nam jih je poslal razburjen voznik, je razvidno, da ga je zmotilo neoznačeno policijsko vozilo, ki stoji na cestišču – na vključevalnem pasu na Štajerski cesti v Ljubljani – brez vklopljenih varnostnih utripalk. V zadnjem delu vozila je opazil radar, kar nakazuje na to, da so na omenjeni cesti policisti opravljali meritve hitrosti.

Z vprašanjem, ali je takšno početje policistov res nevarno in ali je možem v modrem dovoljeno, smo se obrnili na Policijo. Odgovorili so nam, da policisti lahko na podlagi 69. člena Zakona o pravilih cestnega prometa pri opravljanju nalog Policije parkirajo tudi tam, kjer je parkiranje prepovedano."Tako v primeru, ki ga navajate, policist ni kršil prometnih predpisov, saj je izvajal naloge Policije, ko je opravljal meritve hitrosti na odseku, kjer pogosteje prihaja do prekoračitev hitrosti. Nadzora hitrosti na omenjenem odseku ni mogoče drugače opravljati," so zapisali.

Svojemu odgovoru so dodali še pojasnilo, da bi policist v konkretnem primeru vozilo moral postaviti tako, da bi z njim čim manj vplival na normalno odvijanje prometa na tem odseku in s tem zagotovil varnejše izvajanje policijske naloge. "Policistu so bile predstavljene okoliščine in razlogi za izbiro primernejše lokacije postavitve službenega vozila," so zaključili.