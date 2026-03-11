Naslovnica
Slovenija

Ali politika sodeluje z Repićem?

Ljubljana, 11. 03. 2026 13.11 pred 56 minutami 4 min branja 121

Avtor:
Mirko Vorkapić
Aleksandar Repić

Slovensko politično in medmrežno javnost je pred nekaj tedni stresel nenavaden obračun med samim državnim vrhom in spletnim vplivnežem ter njegovimi podporniki. Ali je šlo za dejanski spopad politike in (spletnega) ljudstva ter računalniških botov ali pa zadaj stojijo drugi politični akterji? Večina strank zanika kakršnokoli sodelovanje, prav tako sam Repić, le Logarjevi Demokrati molčijo.

Mnogi, ki so spremljali nenavadno spletno sago se sprašujejo, ali Aleksandar Repić deluje sam in ima pri tem svojo neodvisno državljansko agendo ali za njim stojijo naročniki iz politike? Repić je v svojih objavah na družbenih omrežjih večkrat poudaril, da je povsem neodvisen ter da izpostavlja in razkriva napake, ki jih je storila aktualna vlada. Ob tem je sicer dejal, da zaradi njegovega vpliva oz. dosega v stik z njim že dalj časa želijo stopiti različni politični veljaki. Ob tem pa je zatrdil, da se ga "ne da kupiti".

Na parlamentarne stranke in zunajparlamentarno Resni.co smo zato naslovili novinarska vprašanja o tem, ali so kdaj sodelovali z Repićem. Večinoma smo prejeli iste odgovore, in sicer, da z njim ne sodelujejo.

Malce drugačna vprašanja smo naslovili na stranki Resni.ca in Demokrati. Anžeta Logarja. Preverjali smo namreč informacijo na spletu, ali sta obiskala Repića oz. njegove prostore. Zoran Stevanović naj bi bil pri njem 27. januarja letos, Anže Logar pa nekaj dni pred tem.

Repić je ob tem dejal, da ga 27. 1. sploh ni bilo v Sloveniji, in kot dokaz objavil fotografijo, ki naj bi tistega dne nastala v Dubaju. Tudi predsednik stranke Resni.ca je ostro zanikal informacije, da naj bi se takrat sestal z Repićem.

Zoran Stevanović in Anže Logar
Zoran Stevanović in Anže Logar
FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj pa Logar? Odgovorov iz njegove stranke do današnjega dne nismo prejeli. Iz stranke so poslali zgolj splošno sporočilo za javnost, v katerem so pozvali k umiritvi retorike.

Proti Repiću še vedno poteka preiskava zaradi domnevnega izsiljevanja novogoriškega odvetnika, ki naj bi zlorabljal mladoletnike. V hišnih preiskavah so pri Repiću zasegli več elektronskih naprav, pištolo, 20 nabojev in manjše količine droge. Repić ne skriva, da je v preteklosti storil več kaznivih dejanj in je zaradi njih odslužil tudi zaporno kazen.

Ko ima politika težave z odgovori na vprašanja

Dodatna novinarska vprašanja smo ob zapiranju Instagram profilov največje vladne stranke in predsednika vlade naslovili tudi na Gibanje Svoboda. Če so nam na vprašanje, ali so kdaj sodelovali z Repićem, zelo hitro odgovorili nikalno, pa so imeli večje težave z odgovorom na bolj natančna vprašanja.

Namreč pred drugim zaprtjem Instagram profilov Gibanja Svoboda in Roberta Goloba so se pod njihovimi objavami pojavili številni organski komentarji, ki so vlado, stranko in predsednika vlade obtoževali kratenja svobode, zahtevali izpustitev pridržanega Repića in izražali nasprotovanje oblasti. Šlo je za organske komentarje, ki pa so jim kasneje sledili tudi boti. Pod objavami so bili najprej zaklenjeni komentarji, nato je sledilo zaprtje profilov. V stranki so javno pojasnili, da so to storili, da bi preprečili blokiranje računov s strani podjetja Meta, ki ponavadi prepoznava nenavadne aktivnosti na profilih ter posreduje na omenjen način.

Zaklenjen profil Gibanja Svoboda
Zaklenjen profil Gibanja Svoboda
FOTO: Zajem zaslona

Medtem so nekatera naša novinarska vprašanja ostala neposredno nenaslovljena. 25. februarja smo jim zastavili novinarsko vprašanje: "Z današnjim dnem sta ponovno zaklenjena profila vaše stranke in njenega predsednika Roberta Goloba. Zanima me, kaj je razlog? Kdo je zaklenil profil - stranka/predsednik vlade ali Meta? Ali drži, da se je včeraj po aretaciji vplivneža Aleksandra Repića na profilu stranke in predsednika vlade pojavilo tudi večje število organskih komentarjev, ki kritizirajo predsednika vlade/stranko? V primeru, da gre za kibernetski napad, ali lahko stranka deli korespondenco s podjetjem Meta glede domnevnih poskusov vdorov/množičnega komentiranja botov?"

Na to smo čez nekaj ur prejeli odgovor: "Pozdravljeni, kot so nas obvestili kolegi, ste zadevo že uspešno rešili oz. prejeli odgovore. Hvala za sodelovanje in lep večer."

Odgovori so romali na nek drug naslov v naši medijski hiši, zato jih je avtor članka zahteval ponovno, dvakrat. 27. februarja je vendarle prispela kopija odgovora, ki so ga razposlali dva dni pred tem.

"Spoštovani, danes zjutraj, predvidoma ob 6. uri po našem času, je bil profil Roberta Goloba na Instagramu ponovno tarča vdora lažnih profilov (t. i. botov). Že včeraj ob 22. uri pa se je to zgodilo na profilu stranke Gibanje Svoboda. V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev iz profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. Zaradi tega smo bili ponovno prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev. Profil stranke Gibanje Svoboda je sedaj ponovno odprt. Dogodek smo ponovno prijavili pristojnim institucijam, s katerimi konstruktivno sodelujemo, predali smo jim tudi podatke podjetja Meta. Ponovno izpostavljamo, da množično dodajanje lažnih sledilcev iz tujine Instagram klasificira kot neavtentično koordinirano delovanje (coordinated inauthentic behavior) in Meta takšno umetno povečevanje sledilcev strogo kaznuje. Takšni umetni mehanizmi skušajo omejiti legitimno politično komunikacijo in predstavljajo pritisk na svobodo izražanja in demokratični proces kot tak.V naslednjih dveh mesecih bo namreč Evropa pred pomembno preizkušnjo. Volitve bodo potekale v Sloveniji in na Madžarskem. V Sloveniji ne bomo dopustili, da kdorkoli in iz kakršnega koli razloga ali interesa vpliva na potek volilne kampanje ali samih volitev. V Stranki Gibanje Svoboda smo in ostajamo zavezani temeljnim demokratičnim vrednotam, pravni državi, odprti družbi, politični kulturi, ki temelji na odgovornosti in resnici ter svobodi."

Kot je razvidno, na nekatera naša vprašanja po treh dneh korespondence niso uspeli odgovoriti.

Kakšen bo epilog?

Po zaprtju profilov zaradi kibernetskega napada se je sestal Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, po njem pa je sledila tudi izjava za javnost, na kateri so pojasnila podajali državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete in direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman. Volk je dejal, da je bila vlada tarča kibernetskega napada ter da obstaja "utemeljen sum, da je v ozadju mednarodni kibernetski kriminal". Ob tem je navedel več primerov iz mednarodne prakse in večkrat omenil Romunijo. Tam so namreč zaradi domnevnega vpletanja tujih akterjev - Rusije in Kitajske - na družbenem omrežju TikTok celo razveljavili prvi krog predsedniških volitev.

Zbir identičnih komentarjev s tremi besedami
Zbir identičnih komentarjev s tremi besedami
FOTO: Zajem zaslona
Preberi še Vlada tarča kibernetskega napada: 'Gre za vprašanje nacionalne varnosti'

V tem primeru se je na dogodke z zapisom na družbenem omrežju odzval Anže Logar. Zapisal je: "Je bil torej Sekretariat za nacionalno varnost sklican za utišanje glasnega kritika politike Roberta Goloba? Če bi se to potrdilo, gre za eklatantno zlorabo represivnega aparata proti kritičnemu posamezniku. Nesprejemljivo. V naslednjem mandatu bo potrebna parlamentarna preiskovalna komisija, ki bo podrobno preučila tovrstne primere."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kasneje je bil zaprt tudi Repićev Instagram profil, sam pa je dejal, da sta oba njegova profila dokončno izbrisana. Nato se je zadeva uredila in Repić nadaljuje z objavami.

Aleksandar Repić politika logar stevanović

KOMENTARJI121

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lepdanvsakdan
11. 03. 2026 14.28
Janshaaaari sladoled pod okriljem Goloba več kot očitno
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
11. 03. 2026 14.27
Spet z NPU odtekajo informacije na POP? Zato primera ne vodi navadna policija?
Odgovori
0 0
JApajaDAja
11. 03. 2026 14.26
kaj pa fb "maske padajo", dominika, lj ulični nvo.ji....s kom ti "sodelujejo"?
Odgovori
+1
2 1
Lepdan123
11. 03. 2026 14.26
Zakaj noben niti omeni ne orožja v komentarjih?? Ali je to danes postalo že normalno al kako?
Odgovori
+1
1 0
Darko32
11. 03. 2026 14.24
Če spremljamo YU tube bomo videli, da so njega blokirali na določenih prispevkih samo zato, da bi prirkili dejstva in se politika predstavila kot najbolša. Zato zlorabljati njegovo ime v politične namene je res podlo. Zato naj se javno pove kdo je naročil to blokado. NAročila jo je SVOBODA in njihovi kvazi nedovisni pravniki in sodniki. Tudi tista anketa, kjer je videl GOLOB, da so ljudje povedali resnico pa jo je GOLOB izbrisal in odstranil, da ljudje nebi videli resnice. No tako deluje pri nas SVOBODA po BOLŠEVISTIČNO in to preko učencev komunistične idoelogije.
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
11. 03. 2026 14.24
datum 27.01. je bil nateg. Samo preizkus kako potekajo informacije od kriminalistov do medijev. In ste padli na izpitu.
Odgovori
+3
3 0
lepdanvsakdan
11. 03. 2026 14.24
Golob blokira vse ki so proti njegovi lepoti in egocentričnosti, ter proti nutrijam
Odgovori
+3
3 0
iziizi
11. 03. 2026 14.23
Ldaj bo kdo mene povabil v studio da pokažeem banćne izpiske o nalazilu pokojnine 360 eur na mesec vsa 4 leta svobode
Odgovori
0 0
roten
11. 03. 2026 14.22
Očitno so se v čorki povohal
Odgovori
0 0
suleol
11. 03. 2026 14.20
naj sds se svojega davcnega svetovalca angazira
Odgovori
-3
1 4
suleol
11. 03. 2026 14.20
dojtorja
Odgovori
-3
0 3
Janshaari
11. 03. 2026 14.21
snežić, repić :))))
Odgovori
0 0
ptuj.si
11. 03. 2026 14.22
Davčnega svetovalca zelo dobro pozna Tina Golob.
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
11. 03. 2026 14.27
dobesedno celega......
Odgovori
0 0
jonasz
11. 03. 2026 14.20
A zdaj bi pa radi očrnili in obrnili dejstva najbolj koruptivnih na Levi ! In preusmerili pozornost na Hvala Bogu vsaj nekoga ki se upa javno izpostaviti in pokazati mreže korupcije in laži!!!
Odgovori
+4
4 0
Janshaari
11. 03. 2026 14.18
Jasno je, umazana, zelo umazana kampanja skrajne desnice v Sloveniji (SDS, NSi, SLS in Anžetovi Demokrati) ... Njihov nemen je zgolj en in edini: priti na oblast. Zato vsi na volitve 22.marca! Nikoli več JJ!
Odgovori
-8
3 11
Con-vid 1984
11. 03. 2026 14.20
Janša, janša, janša, janša, janša, janša......janša to, janša tisto...in zopet janša.
Odgovori
+2
3 1
Janshaari
11. 03. 2026 14.22
Ja, zdaj veš zakaj desnica vedno izgubi volitve.
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
11. 03. 2026 14.23
Letos ne pali več; Janša to ,Janša ono. Gotofi ste.
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
11. 03. 2026 14.18
zA VSE JE KRIVA sVOBODA PREDVSEM NARCIS GOLOB, KER MU NI BILA VŠEČ ANKETA.
Odgovori
+6
8 2
Janshaari
11. 03. 2026 14.22
ne drži. to nima nič s tem. SDS je v povezavi z repićem v obojestransko korist.
Odgovori
-2
0 2
Con-vid 1984
11. 03. 2026 14.18
Tole je pod nivojem požarja in nove
Odgovori
+1
1 0
Janshaari
11. 03. 2026 14.23
drži
Odgovori
0 0
AleksanderS
11. 03. 2026 14.18
Dne 22.3 se bomo končno osvobodili te svobode.
Odgovori
+5
6 1
Janshaari
11. 03. 2026 14.23
Nikoli več JJ!
Odgovori
-1
0 1
Madeira Hot
11. 03. 2026 14.18
Bomo že kako.
Odgovori
0 0
Misanthrope
11. 03. 2026 14.16
Kdo?
Odgovori
+1
1 0
Vrhovni poveljnik
11. 03. 2026 14.16
Za takele tipčke je desnica naravni habitat.
Odgovori
-6
3 9
Madeira Hot
11. 03. 2026 14.17
Si prepričan.,
Odgovori
+3
3 0
Janshaari
11. 03. 2026 14.23
snežić, repić :)))
Odgovori
0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
11. 03. 2026 14.15
Kakšen je to članek? Kje so dejstva? Zakaj v članku ni navedeno od kje informacija gospodu Mirko Vorkapiću(24ur Senior spletni novinar), da omenja dotični datum 27.01. katerega naj bi vedel samo kriminalist - ((NPU - Muženič - Golob)). Aja pa tole s Svobodo je že burleska. Tole naj bi bil informativen medij in ne komičen. Zresnite se!!!
Odgovori
+10
10 0
Pajo_36
11. 03. 2026 14.13
stevanović mu izdaja, kaj policioja zanjga pripravlja in mu to pošilja. Influencerji so pač sredstvo zdej kampanij, ampak če si pošten, jaz modela, ki je bil že obtožen ne bi rekrutiral. Zmaga izraelska zgodba: Bibi je najel ultra telih modelov za hvaljenje Izraela, kljub genocidu, a potem jih ni plačal. Sedaj se tožarijo, influnecerke so v depri. In družbena omrežja vojne imajo gledalce. To je pa tale. Kje pa kej dela? A je na socialni? Plačuje prispevke in davke? Dejte ga mal raztrančirat de vidimo. NEkdo, ki faše hišno preiskavo ni čist. Nikoli bil.
Odgovori
-5
3 8
bibaleze
