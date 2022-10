Ali predvolilne obljube o neprofitnih stanovanjih bledijo?

Vlada Roberta Goloba se je zavezala, da bo primerna stavbna zemljišča neposredno prenesla z DUTB na Stanovanjski sklad RS, a so končala v portfeljih Slovenskega državnega holdinga. S tem so prelomili svoje obljube, pod javno pismo pa je podpisanih prek 60 nevladnih organizacij. "Prebivalstvo že predolgo živi v razmerah nepravičnega in nedostojanstvenega odnosa do stanovanjskega vprašanja, zato vlado opozarjamo, naj ne ruši naše skupne prihodnosti s prenosom zemljišč na SDH, s čimer jih izpostavlja tveganju privatizacije in komercializacije."

Kje so sistemski viri financiranja za gradnjo neprofitnih stanovanj, kje je regulacija najemnin, povečanje nadzora na trgu, kje so gradnje študentskih in dijaških domov, o gradnji stanovanjskih zadrug praktično ne slišimo več, opozarjajo na Inštitutu za študije stanovanj in prostora. "Poteza vlade, da prenese stavbna zemljišča z DUTB na Slovenski državni holding, nam kaže, da stanovanjskih stisk ne jemljejo resno. Vlado pozivamo, naj ne naredi napake in kroji prihodnosti po meri špekulativnega kapitala na račun vseh nas, temveč nam omogoči prihodnost," je pojasnila Maša Hawlina.

icon-expand Civilna iniciativa Kje bomo pa jutri spali? FOTO: Foto Bobo

"Predvidevamo, da bo ta ukrep zamaknil gradnjo neprofitnih stanovanj. Radi bi vas spomnili, da so vas volivke in volivci izvolili, da boste ostali zvesti predvolilnim obljubam in okrepili javni stanovanjski fond, ki bo branik pred divjim zaslužkarstvom nepremičninskega trga," je dodal Jernej Kastelic s civilne iniciative Kje pa bomo jutri spali?

Prek 3600 evrov v povprečju za kvadratni meter v Ljubljani Čeprav je prodaja nepremičnin zaradi prihajajoče finančne krize začela upadati, cene nepremičnin vztrajno rastejo. Po podatkih Statističnega urada RS so se od leta 2015 povprečne cene vseh stanovanjskih nepremičnin povzpele za 76 odstotkov, samo v zadnjem letu so narasle za več kot 15 odstotkov.

Nevladniki so zato od vlade Roberta Goloba zahtevali, da brez dodatnih zavlačevanj začne nemudoma reševati stanovanjsko krizo tako, da poskrbi za primerna zemljišča in sredstva za neprofitno stanovanjsko gradnjo ter regulacijo najemnega trga. "Če bo koalicijska zaveza prelomljena, to razumemo kot jasno sporočilo, da tudi tej vladi ni mar za obljube, transparentnost in vse hujše stanovanjske stiske – odločitev o prenosu stavbnih zemljišč lahko namreč vzpostavi ali podre prihodnost nacionalne stanovanjske politike," sporočajo.

icon-expand Neprofitna stanovanja v soseski Novo Brdo. FOTO: Luka Kotnik