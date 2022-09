Ali pri Golobu opuščajo idejo o reorganizaciji vlade?

Poleg ministrstva za solidarno prihodnost si je vlada v začetku mandata želela uvesti še ministrstvi za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo. Ker bodo zaradi odločitve Luke Mesca zakon o vladi očitno zopet spreminjali, pa je zaokrožilo nekaj špekulacij, da bi lahko ubrali novo taktiko, seznam resorjev zopet predrugačili in število njih morda celo zmanjšali, ne pa povečali, zaradi česar so si prislužili kritike in tudi referendumsko pobudo stranke SDS.

A neuradno je končna odločitev zdaj padla le pri Mescu, ustanovitev preostalih dveh resorjev, pri čemer gre bolj za združevanje delov že obstoječih ministrstev, pa da ostaja v igri.