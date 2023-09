Pritrjeni zamaški: je to res konec zbiranja v dobrodelne namene?

Vedno več plastične embalaže ima pritrjene zamaške. Nekateri so ob novih pakiranjih izrazili posmeh, da ta rešitev ne bo imela pomembnega vpliva na okolje, drugi pa izrazili bojazen, da to pomeni konec zbiranju zamaškov v humanitarne namene. Pa je temu res tako?

Ali je to z vidika okoljevarstva boljša rešitev kot doslej? Kako učinkovita je in ali si lahko obetamo uspeh iz tega ukrepa? Kot meni dr. Marinka Vovk iz Centra za ponovno uporabo, je uvajanje pokrovčkov na plastenkah z okoljskega vidika lahko učinkovito, če so zasnovani in izdelani z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Lahko je pozitivno, če je to del celovitega pristopa k zmanjševanju vpliva plastike na okolje in spodbujanju trajnostne rabe virov, ocenjuje. Več o okoljevarstveni problematiki zamaškov preberite tukaj.

Zamaške še vedno prevzemamo, zatrjuje Omahen. Lani so jih v okviru akcij prevzeli 45 ton, letos pa 33 ton. Za prevzete količine obračunajo vrednost in potem preko humanitarne organizacije nakažejo sredstva v obliki donacije, opisuje. Kot pojasnjuje, je vrednost zamaška višja od tržne cene, v lanskem letu je za zbrano količino predstavljala znesek nekaj več kot 15.000 evrov.

Tudi generalna sekretarka Zveze prijateljev Mladine Breda Krašna pravi, da so tudi sami ugotovili, da se zamaški držijo plastenk, kar je posledica evropske uredbe, vendar z malo truda se zamašek lahko odtrga ali odreže: "Zagotovo to predstavlja problem, za katerega pa ocenjujemo, da je rešljiv, saj nas še vedno kontaktirajo posamezniki in šole, ki želijo zbirati zamaške."

Verjetno bodo v prihodnosti vsi proizvajalci prešli na zamaške, ki so pritrjeni na plastenke. Cilj je seveda obdržati odpadek po uporabi v enem kosu in s tem olajšati zbiranje odpadne embalaže, pojasnjuje Marko Omahen iz Omaplasta. Za akcijo zbiranja zamaškov to sicer predstavlja oviro, nikakor pa ni nemogoče ločiti zamaška, pravi: " Za samo akcijo ne vidimo ovire in tudi z okoljskega vidika bodo zamaški še vedno ustrezno reciklirani. Ne verjamemo, da bodo pritrjeni zamaški vplivali na voljo ljudi v tolikšni meri, da bi s tem prenehali."

"Iz naših izkušenj lahko povemo, da je zbiranje zamaškov in zbiranje sredstev na ta način dobra rešitev. Prvič naredimo nekaj za čisto okolje, navajamo otroke in tudi odrasle, da se zavejo pomembnosti ločevanja odpadkov in čistega okolja. V drugem koraku pa je občutek, da smo s tem naredili nekaj dobrega določeni osebi, prijeten," pripoveduje Breda Krašna.

Sredstva na tak način so doslej v glavnem zbirali za pomoč družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami: "Sredstva smo namenili za fizioterapije, urejanje življenjskega prostora posameznika in tudi za nakup določenih pripomočkov (npr. ureditev dvigala, posebne postelje, vozičke ...), ki jih družine niso mogle privoščiti svojim otrokom, saj država redko pokrije vse stroške takih pripomočkov. Zato so bila tako zbrana sredstva izrednega pomena za te družine. Pomembno je, da tem družinam stojimo ob strani."

Še vedno spodbujajo, da se šole in tudi posamezniki odločijo za zbiranje zamaškov. Prepričani so, da se to da narediti: "Seveda pa se veliko ljudi in tudi šol odloči za zbiranje papirja. Trenutno na ta način zbiramo sredstva, ki jih namenimo za naš sklad Športnik sem, ki ga imamo v okviru humanitarnega programa ENO SRCE. V preteklosti smo imeli tudi večjo akcijo zbiranja starih GSM-aparatov, vendar moramo za take akcije imeti na drugi strani podjetje, ki je pripravljeno odkupovati ta odpadek. Z zbiranjem kovin pa se nismo nikoli ukvarjali, ker je po naši oceni v tako akcijo težko vključevati otroke."

Na kakšne načine še lahko pomagajo tisti, ki želijo biti dobrodelni?

Vedno ob vsaki priložnosti povemo, da posamezniki lahko pomagajo na več različnih načinov, spomni Krašna. Kot svetuje, se lahko ti še vedno odločijo za zbiranje zamaškov ali papirja.

"Lahko pa pošljejo SMS na 1919 s ključno besedo ENOSRCE5 (in darujejo 5,00 €) ali ENOSRCE10 (in darujejo 10,00 €). Lahko pogledajo na spletno stran v rubriko PODPRITE NAS https://www.zpms.si/podprite-nas/ in si tako ogledajo vse možne načine pomoči, npr. namenijo nam lahko 1 % dohodnine, postanejo naši mesečni donatorji, nakažejo sredstva preko UPN obrazca," našteva še nekaj možnosti za pomoč. Lahko pa postanejo tudi njihovi prostovoljci. Trenutno jih namreč potrebujejo za pomoč v skladišču, kjer delijo pomoč družinam, ki so doživele veliko katastrofo v letošnjih poplavah in neurjih. Kontaktirate jih lahko preko info@zpms.si ali pokličete na 01 239 67 20.

Namesto da bi se osredotočili na zbiranje materialnih dobrin, se lahko sami ali s skupino prostovoljcev vključijo v neposredno delo z organizacijami za pomoč, kot so zavetišča za brezdomce, domovi za ostarele ali organizacije, ki pomagajo ranljivim skupinam, pa svetuje tudi Vovkova.