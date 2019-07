Repelenti na testu: večina nudi slabšo zaščito od obljubljene

V francoski potrošniški organizaciji so preverjali učinkovitost pršil in losjonov, testirali so tudi nekaj drugih vrst izdelkov za odganjanje komarjev. Preverjali so, kako uspešna so sredstva pri preprečevanju pikov navadnih in tigrastih komarjev in koliko časa traja zaščita.

Večina proizvajalcev navaja, da njihovi izdelki pred piki ščitijo od šest do osem ur, nekateri se "hvalijo" celo z 12-urno zaščito pred komarji. Na deklaracijah pa nikjer ni omenjeno, kolikšna je v tem času zaščita. Med testiranjem so zato postavili spodnjo mejo, da morajo sredstva zagotavljati vsaj 95-odstotno zaščito v času obljubljenega trajanja zaščite, so potek analize repelentov povzeli na Zvezi potrošnikov (ZPS).

Pri večini izdelkov je zaščita oslabela že po treh urah od nanosa, le trije izdelki so visoko zaščito ohranili še četrto uro. Po tem času pa je vsem repelentom učinkovitost znatno upadla.

Komarji nemoteno pikali tudi tik ob zapestnicah proti komarjem

Pod drobnogled so vzeli tudi različne naprave, ki jih lahko potrošniki kupimo, da bi odvrnili komarje. Te naprave na različne načine odganjajo komarje – z ultrazvokom, LED-sijalkami, oddajanjem insekticidov ... "Med testiranimi napravami, ki jih lahko kupimo pri nas, je ena v 12 urah odvrnila le šest odstotkov tigrastih in 12 odstotkov navadnih komarjev, druga je odgnala le malenkost več tigrastih komarjev in 35 odstotkov navadnih komarjev," so zapisali v ZPS.

Preizkusili so tudi zapestnice, ki so vse bolj priljubljene, predvsem za zaščito otrok. Verjetno se je marsikdo pri tem vprašal, kako te delujejo in ali učinkujejo. "Večina preizkušenih modelov zapestnic komarje odganja z vonjavami eteričnih olj (citronela, geranija), ki so komarjem neprijetne. Komentar preizkuševalcev, da so komarji med preizkusom nemoteno pristajali kar na zapestnicah in jih pikali tudi tik ob njih, je dovolj zgovoren," pravijo na ZPS.