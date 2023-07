Ali res ni pravne podlage za izplačilo denarnega dela Svetlani Makarovič?

Člani komisije so s štirimi glasovi za in tremi proti sprejeli vse štiri sklepe predlagatelja NSi – da na predlog komisije izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade preverita računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije ter da komisija pozove ministrstvo za kulturo, da naredi vse, da se sredstva, izplačana Makarovičevi, vrnejo v proračun, in da komisija priporoči ministrstvu za finance, da opravi nadzor nad porabo omenjenih sredstev.

V skladu z obligacijskim zakonom obveznost preneha, če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene izpolnitve in če se dolžnik s tem strinja. Izjava Makarovičeve, da nagrado v celoti zavrača, je po besedah Dimiceve jasen izraz njene volje, da izpolnitve obveznosti denarne nagrade ne bo zahtevala. Glede na to, da ministrstvo zneska ni nakazalo 23 let in da ni izvajalo aktivnosti za izvršitev nakazila, je jasno, tako Dimiceva, pokazalo, da nima več namena izpolniti te obveznosti. Zastarala pa je tudi možnost izterjatve denarne nagrade.

Kot je pojasnila, je ministrstvo denarni del nagrade Makarovičevi izplačalo v skladu z veljavnim sklepom upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada iz leta 1999 in glede na javno izraženo voljo nagrajenke, da bo sprejela nagrado, ki ji je vsa ta leta pripadala. Navedeni sklep namreč ni bil nikoli spremenjen oz. odpravljen ali razveljavljen, zato je še vedno veljaven in predstavlja pravno podlago za izpolnitev obveznosti, je pojasnila.

Predsednik UO Prešernovega sklada Jožef Muhovič pa je povedal, da iz 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi res izhaja, da sredstva za dodeljevanje nagrad in delo UO zagotavlja RS in da strokovna in administrativna dela za UO opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo, a po mnenju UO "nikakor in v nobenem primeru ne sledi, da lahko ministrstvo za kulturo samo od sebe in brez pooblastila aktualnega UO zagotavlja in izplačuje kakršnekoli denarne nagrade fizičnim osebam, sklicujoč se pri tem na 12. člen Zakona o Prešernovi nagradi, še posebej z veljavnostjo za nazaj".

"UO o izplačilu te vrste ni nikoli razpravljal in ministrstvu ni nikoli izdal administrativnega naročila ali naloga za izvedbo zadevne finančne transakcije. Transakcija nima z UO nobene zveze," je poudaril in dodal, da ugotavljajo, da gre pri ministrstvu za kulturo "v tem primeru za nedopustno prekoračitev pooblastil oz. nepooblastil".

V razpravi je poslanka Nataša Sukič (Levica) menila, da je pravna podlaga za izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič sklep UO Prešernovega sklada iz leta 1999 ter da aktualni UO "nima nobene pristojnosti za odločanje o primeru Makarovič". Sklepe predlagatelja seje je označila kot "zavržne in neutemeljene" ter "žaljive" do umetnice in ministrice za kulturo.