Ali res poznate vse prednosti mesa z znakom "izbrana kakovost – Slovenija"?

Ko posežete po mesu s tem znakom, najprej naredite veliko dobrega zase, obenem pa tudi za slovensko podeželje, samooskrbo Slovenije, slovensko gospodarstvo in tudi za okolje. To potrjujeta tudi naša sogovornika Marko Majer, vodja certificiranja prehrambnih izdelkov v Bureau Veritas, in dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist in izredni profesor ekonomike naravnih virov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dobro za vas

Z nakupom mesa z oznako "izbrana kakovost – Slovenija" boste dobili meso slovenskega porekla odlične kakovosti, ki je zaradi kratkih dobavnih poti tudi bolj sveže. Marko Majer iz Bureau Veritas pojasnjuje: Vse perutninsko in goveje meso z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost, kar je v Sloveniji zelo dobro urejeno z registri živali. Živali morajo uživati visokokakovostno krmo. Obrok govedi mora vsebovati najmanj 50 % voluminozne krme in biti brez sestavin z negativne liste, kjer so navedeni dodatki in krmila, ki niso dovoljeni v shemi izbrana kakovost. Krma za perutnino mora biti brez animalnih proteinov, imeti mora dodan selen, saj ta povečuje hranilno vrednost mesa in ima številne ugodne vplive na človeški organizem, pravi Majer. Dodaja še, da transport živali pri govedu ne sme biti daljši od 6 ur, pri perutnini pa ne daljši od 5 ur.

Kakovost mesa ter izpolnjevanje zahtev sheme "izbrana kakovost" v različnih fazah preverjajo in redno kontrolirajo trije certifikacijski organi: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM). Vsi rejci, ne glede na to, ali so del skupine ali kot posamezniki, so kontrolirani minimalno enkrat letno. Enako velja za vsakega posameznega predelovalca, zagotavlja Majer.

Dobro za slovensko podeželje

Vaša odločitev za nakup mesa z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" vpliva tudi na slovenske kmete. Za rejce namreč to pomeni dolgoročno varnost. Pridelovalci imajo na ta način zanesljivega kupca svojih proizvodov – predelovalca - zato jim ni treba skrbeti, kam s pridelki oziroma proizvodi. Predelovalec je zainteresiran za nakup njihove surovine, ker želi končni produkt označiti z znakom izbrana kakovost – Slovenija, ki pomeni dobro živilo – za to pa potrebuje njihovo surovino. Predelovalci pa imajo na ta način zagotovljen stabilen dotok surovine s tehnološkimi kazalniki, za kakovost katerih jamči država, pojasnjuje dr. Luka Juvančič.