Ali romantika res izumira?

Valentinovo je pogosto videti kot praznik pričakovanj. A v resnici je le vrh ledene gore. Romantika ni rezervirana za en dan v letu. Živi v vsakodnevnih gestah, v pogovorih brez telefona na mizi, v tem, da nekoga res slišiš. Da si tam. Tudi v poslovnih odnosih, med prijatelji ali, ko si samski in se odpreš druženju, pogledu, energiji drugega.

V svetu, kjer je psihološka osamljenost vse glasnejša, ima že preprosto druženje moč. Da si viden, slišan in te spomni, da nisi sam. Ne samo takrat, ko praznik to narekuje.

Obstajajo prostori, kjer se to zgodi bolj organsko in samo po sebi.

Kjer se čas upočasni, ambient naredi svoje in pogovor steče drugače.