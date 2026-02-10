Ali romantika res izumira?

Valentinovo je pogosto videti kot praznik pričakovanj. A v resnici je le vrh ledene gore. Romantika ni rezervirana za en dan v letu. Živi v vsakodnevnih gestah, v pogovorih brez telefona na mizi, v tem, da nekoga res slišiš. Da si tam. Tudi v poslovnih odnosih, med prijatelji ali, ko si samski in se odpreš druženju, pogledu, energiji drugega.
V svetu, kjer je psihološka osamljenost vse glasnejša, ima že preprosto druženje moč. Da si viden, slišan in te spomni, da nisi sam. Ne samo takrat, ko praznik to narekuje.
Obstajajo prostori, kjer se to zgodi bolj organsko in samo po sebi.
Kjer se čas upočasni, ambient naredi svoje in pogovor steče drugače.
OAK bar in restavracija v CUBO Golf Resortu ni le restavracija, je prostor za srečanje. Za ostajanje dlje, kot si nameraval, za pogovore brez urnika, za spontane trenutke, ki se razvijejo v večer. Prostor, kjer si človek dovoli biti prisoten in kjer se počasi, skoraj neopazno, ustvarja skupnost.
Romantika ne izumira. Samo čaka, da ji spet naredimo prostor, zato vabljeni na valentinov vikend v zeleno idilo sredi mesta, Cubo Golf Resort Ljubljana.
