Ali Šarčeva koalicija že razpada?

Šarčeva koalicija že kaže prve razpoke – in te segajo globoko. Zataknilo se je pri proračunu, ki ga SAB ne bo podprla zaradi regresa za upokojence. Šarec jim je neuradno podal ultimat: ali boste podprli zakon o izvrševanju proračuna ali razmislite o vlogi v vladi.

Koalicija se ni uspela uskladiti glede predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, o katerem bo odločala vlada. Napoved Stranke Alenke Bratušek (SAB), da predloga zaradi regresa upokojencev ne bo podprla, pa prinaša resne težave koaliciji. Premier Marjan Šarec naj bi po neuradnih informacijah dal stranki vedeti, naj zakon podpre, ali pa razmisli o položaju v vladi.

Podpredsednica SAB in vodja poslanske skupine Maša Kociper je novinarjem danes ob odhodu z vlade dejala, da njihovi ministri takšnega predloga zakona, če ne bo spremenjen, ne bodo podprli, saj da prinaša premalo sredstev za letni dodatek upokojencem. "Kaj to pomeni za koalicijo, bo povedala koalicija. Mi smo povedali, da nimamo namena izstopiti iz koalicije, želimo pa izpolniti zavezo do naših volivcev," je dejala. Finančni minister s predlogom v višini 140 milijonov evrov Spomnimo, da SAB vztraja, da regres upokojencem v prihodnjem letu določijo v skladu s koalicijsko pogodbo, medtem ko predlog finančnega ministra Andreja Bertonclja, o katerem so usklajeni drugi koalicijski partnerji, tega ne predvideva. Po besedah Kociprove predlog ministra glede letnega dodatka za upokojence prinaša manj, kot je zapisano v koalicijski pogodbi, prav tako manj, kot predlagajo v SAB. Predlog ministra predvideva izplačilo v višini 140 milijonov evrov, in sicer v petih razredih. Koalicijska pogodba predvideva izplačilo v dveh razredih, kar bi pomenilo okoli 178 milijonov evrov. Je v koaliciji mesto za SAB? Vodja poslancev LMŠ Brane Golubovič pričakuje, da bo vlada soglasno potrdila predlog zakona, ker se morajo vsi partnerji v manjšinski vladi zavedati svoje odgovornosti in včasih narediti kakšen korak nazaj. Spomnil je, da je v tej vladi ena stranka že dvakrat glasovala drugače kot drugi ministri. "Kaj bo, če bo, bomo videli jutri, pojutrišnjem," je dejal ob vprašanju, kaj bi sprejetje zakona s preglasovanjem pomenilo za vlado. Na vprašanje, ali je premier stranki SAB zagrozil, da ji ni mesta v koaliciji, če predloga ne podpre, je Golubovič odgovoril, da direktno ne. Sicer pa se LMŠ po njegovih besedah zaveda, da lahko v tej vladi uspe samo, če vsi partnerji delajo odgovorno in kot eno. Po njegovih navedbah je bil današnji sestanek koalicije zelo iskren z željo, da najdejo kompromis, ki bo zadovoljil vse."A saj veste, kako to gre. Meje so določene. Vsak odrasel posameznik ve, kaj se zgodi, če to mejo prestopi. Posledice mora prevzeti vsak zase," je dejal. Han: Vlada nima privilegija, da bi katera koli stranka delala po svoje Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je spomnil, da je proračun najpomembnejši dokument. Kaj pomeni za koalicijo, če ga ne sprejme enotno, bo pa po Hanovih navedbah povedal Šarec."Vem, da ta vlada nima privilegija, da bi katera koli stranka lahko delala po svoje in se igrala predvolilne boje, ampak mora delati v dobro ljudi. Z zakonom o izvrševanju proračuna nikomur nič ne jemljemo, ampak vsem nekaj dodajamo. Imamo pa omejene finančne možnosti," je opozoril. Han tako obžaluje, da nekateri, ki imajo veliko izkušenj, tako delujejo."Verjamem, da se bodo glave ohladile in bomo delovali naprej v dobro ljudi," je dodal. Na vprašanje, ali s tem misli na Bratuškovo, je odgovoril z besedami, da ima "Alenko rad in je bila zelo uspešna predsednica vlade", a nekaterih njenih potez v zadnjih dneh ne razume.

Alenka Bratušek je samostojno sklicala tiskovno konferenco.

Glede očitkov SAB, da je v koalicijski pogodbi glede regresa upokojencev določeno drugače, kot predvideva predlog ministra, je odvrnil, da v pogodbi marsikaj piše. "Ta kaže smer, a se je treba včasih tudi odzvati in sprejemati kakšne težke odločitve. Bognedaj, da se kaj v Sloveniji zgodi in bo treba denar dati kam drugam," je opozoril Han. Zatrdil je še, da SD nikomur v koaliciji ne nagaja, pač pa poskuša delati resno in odgovorno. Jurša: Šarec je zahteval določene stvari Po mnenju vodje poslancev DeSUS Franca Jurše bi bilo neodgovorno, da vlada predloga zakona ne sprejme enotno, zlasti zato, ker je manjšinska. "Tako ravnanje bi morda spodbudilo še kakšna druga razmišljanja in odločanja v DZ," je namignil. A na vprašanje, ali je premier zagrozil stranki SAB, je Jurša odgovoril, da je Šarec danes določene stvari tudi zahteval in povedal, da vidi trdnost vlade le v tem, da je enotna pri tako pomembnem dokumentu. Jurša sicer težko napove, kot pravi, ali bo premier vezal zaupnico na sprejetje dokumenta v DZ. V vsakem primeru pa bi bilo to po njegovem mnenju tvegano. Sicer pa je tudi spomnil, da se DeSUS že vrsto let zavzema za upokojence. "Bratuškova je ugotovila, da je to velik ribnik, v katerem je skoraj 630.000 rib, zato je prišla vanj loviti. To se mi ne zdi narobe, a ni edina. Tudi drugi tukaj lovijo,"je bil slikovit vodja poslancev DeSUS. Namestnica vodje poslanske skupine SMC Janja Sluga je sicer dejala, da so se danes uskladili. Za njihovo stranko je bistveno, da so v primerjavi s prejšnjim osnutkom zakona uredili področje oz. ukrepe, ki zadevajo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za vse je sprejemljivo, da vsak dobi nekaj več, je povedala in zavrnila očitke SAB, da varčujejo pri upokojencih. Tako je za SMC sprejemljiv ministrov predlog, tudi v delu glede izplačevanja regresa upokojencev. Ni pa Sluga komentirala navedb SAB, da je za regres upokojencev namenjenih manj, kot so imeli pred krizo. Evropska komisija z opozorili za proračun za leto 2019