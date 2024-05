Se Kaninu obeta rešitev? Župan in država dobila resno ponudbo

"Čas je dozorel, da lahko vendarle razkrijemo pozitivno novico o Kaninu," ni skrival že skoraj pozabljenega optimizma bovški župan Valter Mlekuž. "Sem tudi sam dobil na mizo eno varianto, ki se mi zdi zelo resna, in tudi na obeh ministrstvih je to, javno-zasebno partnerstvo. Mislim, da je težko pričakovati, da bo danes prišel nekdo, ki bo vložil sam ta denar, tukaj mora stati država od zadaj."

Ker se je pisno zavezal molčečnosti, ne razkriva, kdo stoji za ponudbo, povedal je zgolj, da je morebitnih investitorjev več ter da bi v lastništvu ostala tako občina kot tudi država. Da tudi v vladi ne sedijo križem rok, je v ponedeljek potrdil tudi podpredsednik Matej Arčon. "Potekajo analiza možnosti na pristojnem ministrstvu za infrastrukturo, ki bi morala do konca pomladi oziroma do začetek poletja dobiti neko usmeritev, ali se dobi strateški partner ali pripravimo vse potrebno za prenos zemljišč in zadev na državo," pravi.

V drugem primeru bi Kanin upravljal javni zavod kot v Planici. Z infrastrukturnega ministrstva so nam pisno pojasnili, da so promotorji na obe pristojni ministrstvi, torej še na gospodarsko, naslovili vlogo, s katero izražajo interes za obnovo in upravljanje smučišča Kanin po modelu javno-zasebnega partnerstva. Finančno ministrstvo so tako že zaprosili za splošne usmeritve, saj zakon o javno-zasebnem partnerstvu opredeljuje poseben test. Glede na sprejete usmeritve bodo pripravili gradivo za vlado. "Jaz ne zahtevam, da mora občina ostati lastnica, jaz z velikim veseljem rečemo, država, prevzemite in izpeljite," dodaja Mlekuž.