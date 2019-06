Ali se odpravljate v gore? Ste dovolj pripravljeni?

Minuli konec tedna je minil v znamenju gorskih reševanj. Gorski reševalci so posredovali na kar osmih intervencijah, je na novinarski konferenci na Lisci spomnil Matej Planko , generalni sekretar Planinske zveze Slovenije (PZS). Ker je letošnji pozno zapadel sneg v gorah podaljšal zimsko sezono, na drugi strani pa se bliža poletni čas, ko bodo vrata odprle visokogorske koče, so na PZS želeli opozoriti in svetovati, kako varneje v gore.

In to velja za vse vrste gibanja po gorskem svetu. Če se na nizek, nezahteven grič lahko v tem času odpravimo v lahki pohodni obutvi, pa odprava na zasneženo goro zahteva toplejša oblačila, zimsko opremo, predvsem pa znanje. Cepin in dereze nam ne bodo pomagali kaj dosti, če jih ne znamo uporabljati. "Situacija je dokaj resna, saj smo zaradi tega letos zabeležili kar nekaj nesreč. Tudi minuli konec tedna je bil zaradi zdrsov – ljudje so bili neprimerno obuti in opremljeni – dokaj buren na področju gorskega reševanja," je izpostavil Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS in alpinistični inštruktor. Ob tem je poudaril, da se bo sneg po vsej verjetnosti obdržal do avgusta, še posebej na osojnih straneh in v nekaterih grapah. "Lahko je samo meter ali dva snežne zaplate, ki pokriva planinsko pot. Sneg se čez dan zmehča, ponoči zmrzne in naredi se kompakten led. Še posebno na iztekih melišč nastane tanek leden filter. Po navadi je pokrit s peskom ali zemljo in je neviden. Če ga s telesno težo ne prelomiš, ko stopiš nanj, skoraj ni možnosti, da ne bi padel, zdrsnil,"je opozoril Šerkezi. Seveda to lahko pomeni poškodbe. Če pa so zdrsi daljši, lahko tudi smrt.

Pogost pojav, ki nastane zaradi taljenja snega, je tudi robna zev. To je luknja ob steni ali balvanu, ki je v zgornjem delu pokrita s snegom in je lahko visoka več metrov. Zelo hitro jo lahko spregledamo in pademo v globino ter se resno poškodujemo, je pojasnil Šerkezi.