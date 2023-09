Ali se poplavljene in zasute avtomobile sploh splača popravljati?

Že prvi dan je telefon praktično pregorel zaradi klicev, pravi avtomehanik Igor Kern z Avtoservisa Kern iz Komende. Avtomobili so bili pod vodo, ljudi pa je zanimalo, kaj z njimi. Vsem so svetovali enako, in sicer da avtomobila ki je bil poplavljen, nikar ne vžigajo.

Da naj vozniki svoje vozilo čim prej spravijo v stanje brez napetosti, poudarja tudi Jurij Kočar, vodja servisne dejavnosti na AMZS.

Vsak centimeter vode več v avtomobilu pomeni dodatno škodo. Pravilo se glasi, da če je voda segala višje od sedežev, se ga enostavno popravljati ne splača več. "S takšnimi vozili enostavno ni nobene ekonomske računice , ker so to prevelika popravila," razlaga Kern. Med drugim izpostavlja primer stranke, ki mu je voda v avtomobilu segala čez volan: "Takšno vozilo je samo za na odpad, tukaj se ne da nič narediti, tržna cena je pač kakršna je in glede na tržno ceno vozila je, mi rečemo po domače, bog naredil križ nad vozilom."

In tudi če, oziroma ko se avtomehaniki lotevajo popravil, bodo ta močno udarila po žepu. "Vsi ti elektronski dodatki in sofisticirana oprema prisotna v vozilu je praviloma zelo draga, težje popravljiva, niti ni mišljena za popravilo, ampak za zamenjavo," izpostavlja Kočar.

Kljub temu, se bodo zalita, poplavljena in zasuta vozila lahko v prihodnjih mesecih pojavljala na trgu rabljenih vozil. Kern največji problem vidi ravno pri prekupčevalcih vozil, ki bodo te zagotovo popravljali, čistili in prodajali za nove.

"Poplavljeno vozilo je poškodovano vozilo in ima lahko enake posledice v prihodnosti, v prihodnji uporabi, ki se zrcali skozi takšne ali drugačne okvare. In vsak tak nakup ni najboljša ideja, če pa že, pa mora biti seveda temu primerna tudi kupnina," še izpostavljajo na AMZS. Zato svetujejo, da preden kupite rabljeno vozilo, ga odpeljite k serviserju.