Ali se tudi pri nas farmacevtska podjetja poslužujejo spornih praks?

Tudi pri nas nismo imuni na korupcijo v zdrastvu - policija je v zadnjih petih letih preiskovala kar 130 takšnih primerov. Da pa bi se zdravnike podkupovalo na način - kot naj bi to počeli v Romuniji, je malo verjetno - meni direkotrica Kranjskega zdravstvenega doma Lilijana Gantar Žura: "Jaz mislim, da ne. Vsaj v našem zdravstvenem domu oziroma na področju primarnega zdravstva zelo težko. Tudi s kolegi sem malo razpravljala o tem, nihče ni dobil takšne ponudbe."

Kljub temu - kot smo razkrili pred nekaj meseci - farmacevti letno med zdravnike in zdravstvene ustanove razdelijo okoli 11 milijonov in pol evrov. Gre za donacije namenjene predvsem za kogrese, izobraževanja, svetovanja in sodelovanje pri raziskavah."Farmacevtske firme, če nam donirajo denar, se pravi naši zdravstveni ustanovi, ne pogojujejo to z ničemer,"pravi Gantar Žura.