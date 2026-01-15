Po razsodbi KPK: Ali stranke še verjamejo Golobu?

Pravnik, strokovnjak za javno upravo, doktor Rajko Pirnat je jasen, odločitev KPK je dokončna in velja toliko časa, dokler jo v upravnem postopku, ki ga bo sprožil predsednik vlade Golob, upravno sodišče ne odpravi. Sodišče pa o tem še ni odločilo. Kot smo lahko slišali, sta s pojasnili Roberta Goloba glede ugotovitve KPK koalicijski partnerici Levica in SD zadovoljni.

Robert Golob , dva dni po tem, ko je v javnost prišla ugotovitev, da je kršil integriteto, govori o medijskem hrušču okrog te ugotovitve in ne izpolnjuje svoje predvolilne obljube, da bo v tem primeru odstopil, pozablja, da se po tem njegovem ravnanju pred volitvami med volivci postavlja eno ključnih vprašanj, ali lahko politikom sploh še verjamemo, da bodo držali svojo besedo in izpolnili vsaj bistvene obljube, ki nam jih pred volitvami dajejo zato, da naj bi volili zanje.

Pa so z njegovimi pojasnili in ravnanjem zadovoljni tudi tisti, ki se predstavljajo kot alternativa trenutnim etabliranim strankam in jih je Golob ta teden povabil na kosilo, da bi skupaj zaustavili pohod desnice na oblast? Bodo šli po teh ugotovitvah še z njim na kosilo, če jih bo pred volitvami še enkrat povabil? Ima Robert Golob po ugotovitvah KPK še lidersko vlogo na levi sredini?

O tem s strankami, ki imajo po javnomnenjskih anketah največ možnosti uvrstitve v parlament in jih je Golob povabil na kosilo, Vladimirjem Prebiličem, iz Preroda, Miho Kordišem iz Mi, Socialisti, Urošem Macerlom iz Vesne, Jasminom Feratovičem iz Piratov, ter tudi z Anžetom Logarjem iz Demokratov Anžeta Logarja, ki vabila na kosilo ni dobil.

Na vprašanje, kako gledajo na Golobovo povabilo tik pred tem, ko je bila znana razsodba KPK, Prebilič odgovarja: "Negativno smo presenečeni, da se je zgodilo kosilo na dan, ko smo izvedeli za odločbo. Mislim, da to ni bilo najbolj odkrito in fer do vseh nas." Kot je dodal, integriteta pomeni, da ljudje nekomu zaupajo. Če mu ne zaupajo, je težko voditi. Ali bi moral držati obljubo in odstopiti? "Mislim, da dana beseda velja. To bi jaz naredil. Kako bi naredil premier, prepuščam njegovi presoji." pravi Prebilič in poudarja: "Če bo za mandatarja predlagan kdo, ki se bo srečal s takšno obremenitvijo, mojega glasu ne bo dobil."

Kordiš je sicer obžaloval Golobovo ravnanje in menil, da bi bil sredi mandata odstop absolutno nujen, vendar je tik pred volitvami to ocenil kot čisto brezveze, saj naj bi sodbo izrekli volivci sami. Kordiš je poudaril, da je integriteta politike vsebinsko vprašanje v tem trenutku, pri čemer je izpostavil obljubo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, po njegovih besedah doseženo na kosilu. Hkrati je opozoril na nesprejemljivost političnega vpliva na policijo, saj se ne sme ponoviti scenarij uporabe solzivca in vodnih topov po njegovih besedah po politično-strankarskem navodilu.

Logar pa opozarja: "Če koalicija, ko prvič zaseda po takšnem dogodku, nima vprašanj za predsednika vlade, je nekaj hudo narobe. Spomnite se leta 2012, ko je po poročilu KPK vlada padla ravno zato, ker so koalicijski partnerji odhajali."

Logar je izpostavil, da bi v "normalnih evropskih državah" že utemeljen sum pripeljal do odstopa, medtem ko se pri nas politiki oklepajo funkcij. Opozoril je na zelo nevarno relativiziranje odločitve KPK, ki jo poskušajo predstaviti kot nedolžno pošiljanje SMS sporočil, čeprav je pravnik opozoril, da gre za grožnjo in pritisk predsednika vlade na ministrico za menjave v policiji, kar predstavlja zlorabo oblasti za osebne namene.

Tudi Macerl poudarja, da o dejanjih politikov, ki niso kazniva ali koruptivna, razpravljajo sodišča in mediji, toda dva meseca pred volitvami bo sodba v imenu ljudstva padla ob volitvah. Volitve bodo po njegovem mnenju pokazale, ali je zadeva prenapihnjena ali ima takšno težo, da bo kaznovana.

Pirata Feratoviča skrbi rušenje KPK. Golobu je povedal: "Za vaše slabe rezultate ni kriv Janez Janša, krivo je vaše nedelo. Rušenje institucij nam bo škodovalo v prihodnje, ker se bodo iz leta v leto ti standardi nižali. Leta 2012 se je za to še odstopalo, danes se več ne."