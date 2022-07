ALI SE ZAVEDATE, KAKO POMEMBEN JE PREVENTIVNI OFTALMOLOŠKI PREGLED ZA VAŠE OČI?

Za optimalno zdravje in preventivo oči je po 40. letu starosti pregled nujni opravek vsakega posameznika. Imamo srečo, da živimo v digitalni dobi, ki nam omogoča dostop do vseh informacij, ki narekujejo, da je skrb za lastno zdravje v domeni posameznika. V naših rokah je, ali bomo poskrbeli za svoje zdravje in preventivno opravljali preglede. Pri očeh je nujno preventivno preveriti vidno ostrino, očesni pritisk, zdravje mrežnice ter vidni živec. To so vsa področja, ki lahko nakazujejo na bolezni, ki se lahko uspešno rešijo, če jih odkrijemo v začetnih stanjih.

Zdravnik pri pregledu ugotovi, če je kakršnakoli patologija, katero je potrebno z dodatnimi preiskavami diagnosticirati in hitro poskrbeti za zdravljenje. Pregled je osnova za zdravje vaših oči in prav je, da poskrbite za njih.