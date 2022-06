Ali se zavedate, kako pomemben je preventivni oftamološki pregled za vaše oči?

Za optimalno zdravje in preventivo oči je po 40. letu starosti pregled nujni opravek vsakega posameznika. Imamo srečo, da živimo v digitalni dobi, ki nam omogoča dostop do vseh informacij, ki narekujejo, da je skrb za lastno zdravje v domeni posameznika. V naših rokah je, ali bomo poskrbeli za svoje zdravje in preventivno opravljali preglede. Pri očeh je nujno preventivno preveriti vidno ostrino, očesni pritisk, zdravje mrežnice ter vidni živec. To so vsa področja, ki lahko nakazujejo na bolezni, ki se lahko uspešno rešijo, če jih odkrijemo v začetnih stanjih.

Zdravnik pri pregledu ugotovi, če je kakršnakoli patologija, katero je potrebno z dodatnimi preiskavami diagnosticirati in hitro poskrbeti za zdravljenje. Pregled je osnova za zdravje vaših oči in prav je, da poskrbite za njih.

Preglede lahko po 75% znižani ceni opravite preko Doktor 1a d. o. o., kjer poskrbimo za vaše zdravje in zadovoljstvo. Izkoristite ekskluzivno ceno in preverite morebitne težave z očmi. Nujno potrebno je tudi, da uskladite dioptrijo vaših oči z dioptrijo na vaših očalih. Če na očalih nosite napačno dioptrijo, to velikokrat vodi v višjo starostno dioptrijo. Preventivni oftalmološki pregled se opravi s širjenjem zenic, to pa je stanje oči, ko se lahko natančno preveri vašo dejansko dioptrijo. To je nujno potrebno za vse, ki očala nosite cel dan, večer.

Pri Doktor 1a d. o. o. sodelujemo z 14 različnimi klinikami in vam lahko garantiramo najboljšo za vaš primer. Najprej se posvetujte z našimi sodelavci, ki vas bodo napotili na pregled, ki bo ustrezal točno vašemu primeru. Glede na ocenjevanje zadovoljstva pacientov, ki ga izvajamo že 11 let, zelo dobro svetujemo naših zadovoljnim strankam. Na pregled se lahko naročite tukaj.

Izkoristite 75 % popust na preventivni oftalmološki pregled ter si omogočite oster vid. Lahko se rešite tudi očal, ki vas motijo pri vsakodnevnem opravljanju dela in pri športnih dejavnosti. Rešite se suhih in vnetih oči, ki jih povzročajo vaše kontaktne leče.