Umar je po neuradnih podatkih napoved gospodarsko rast za letošnje leto znižal s 4,7 odstotka na 4,2 odstotka BDP-ja. Uradno ta podatek ni znan, saj ga Urad objavi, ko ga predstavi vladi in se ta z njim seznani. 24. marca je sicer direktorica Urada vladi napoved predstavila, a je bila obravnava točke prekinjena. "Glede na prognoze iz preteklih let, ki so se izkazale, da so bile malce preveč pesimistične, torej tiste prognoze, ki jih je Umar v preteklih letih dejal, so se izkazale za podvrednotene, je vlada nekako ocenila, da je smiselno, da Umar še enkrat pretehta, ali so vsi tisti vstopni parametri za samo napoved realni ali ne," pojasnjuje notranji minister Aleš Hojs.

A delo Umarja ocenjuje fiskalni svet. "Zakon zahteva, da fiskalni svet vsake dve leti oceni kvaliteto Umarjevih načrtov gospodarske rasti in lani oziroma predlani, ko je Fiskalni svet delal to analizo, je ugotovil, da so Umarjeve napovedi kvalitetne," pravi Davorin Kračun, predsednik fiskalnega sveta.

Tudi na Umarju ocenjujejo, da "ni vsebinskih ali strokovnih razlogov za popravke napovedi, in da je glede na vse znane podatke, informacije in predpostavke napoved realistična." Spomnimo, med zadnjo, jesensko napovedjo in zdajšnjo, je izbruhnila ukrajinska vojna. "Da vlada želi z neseznanitvijo vršiti pritisk na neodvisno institucijo je seveda popolnoma nedopustno in mislim, da se v zadnjih desetih letih še ni zgodilo, da ta spomladanska napoved ne bi bila objavljena v mesecu marcu," dogajanje komentira Alenka Bratušek. "To je problem te vlade: za nami potop," meni Milan M. Cvikl iz stranke SD.

Hojs: Vlada do volitev dokumentov ne bo poslala v pregled

Napoved je tudi podlaga za pripravo proračunskih dokumentov in programa stabilnosti, ki ga mora vlada do konca meseca poslati v Bruselj. V skladu z zakonom bi morala te dokumente 20 dni pred rokom posredovati v pregled fiskalnemu svetu in državnemu zboru in tudi to se ni zgodilo. "To je problem. Tudi Evropska komisija take zamude praviloma ne gleda z naklonjenostjo, ampak je predvsem problem transparentnosti proračunskega načrtovanja, reda in odgovornosti pri tem," odgovarja Kračun.

Minister Hojs pa celo priznava, da do volitev tega vlada ne bo storila. "V naslednjem tednu gotovo ne, glede na to, da smo v predvolilnem obdobju, verjamem, da bomo po volitvah ne glede na to, kakšen bo rezultat, opravili še tiste zakonske obveznosti, ki so vezane na določitve, oziroma ki so vezane na predpisane roke," dodaja Hojs.

Vlada ne sprejema gospodarskih napovedi, ampak se z njimi zgolj seznani. Podobno se, spomnimo, več mesecev ni seznanila z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev.