Ali sledijo ustavne in volilne spremembe? 'Ta proces je smiselno začeti'

Predsednik vlade Robert Golob je sklical vrh parlamentarnih strank, na katerem so opravili posvet glede morebitnih ustavnih sprememb in sprememb volilne zakonodaje. Povabljeni so bili predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. "Imeli smo prvi posvet o tem, ali lahko v tem mandatu pričakujemo tudi ustavne spremembe. Pokazalo se je, da je ta proces smiselno začeti in da bo lahko dal rezultate," je na srečanju dejal premier Robert Golob.

Predsednica stranke SD Tanja Fajon je na srečanju dejala, da "je pohvalno, da smo danes vsi skupaj sedli za isto mizo in izkazali interes za pomembne ustavne spremembe. Nekaj je bilo soglasja pa tudi nekaj razhajanj. V prihodnje je nujna predvsem široka javna razprava in širok družbeni konsenz," je povedala.

icon-expand Tanja Fajon na vrhu parlamentarnih strank. FOTO: Vlada RS

Pojasnila je tudi, da so nekaj postopkov že sprožili v Državni zbor, čutiti pa je bilo tudi strinjanje glede ureditve Ustavnega sodišča. "Vsaj možnosti se nakazujejo, da bi lahko zbližali stališča, enako je tudi, ko gre za imenovanje sodnikov," je povedala Fajonova. Predsednik Levice Luka Mesec je pojasnil, da bodo v parlamentarno proceduro najprej dali tiste stvari, kjer se da zlahka doseči konsenz. "S stvarmi, ki so težje, kot je volilni sistem, pa bomo opravili širšo javno razpravo," je pojasnil.

icon-expand Luka Mesec na Parlamentarnem vrhu FOTO: Vlada RS

Mesec je pojasnil še, da so v stranki predlagali, da "se v okviru ustavnih sprememb pogovorijo o razrahljanju fiskalnega pravila". "Strinjamo se z dobršnim delom predlaganih sprememb. Strinjamo se z ukinitvijo državnega sveta, volilnih okrajev in s tem, da se imenovanje sodnikov prenese na predsednika republike," je strnil.

icon-expand Robert Golob je sklical vrh parlamentarnih strank FOTO: Vlada RS

Premier Robert Golob je dejal, da "Pri volilni zakonodaji bomo šli po širokem javnem postopku. Organizirali bomo široko javno obravnavo. Sem optimist, da so določene spremembe možne. Volilna zakonodaja se ni spreminjala od začetka in je idealna priložnost, da jo približamo volji ljudi."

icon-expand Parlamentarne stranke so razpravljale o morebitnih ustavnih in volilnih spremembah. FOTO: Vlada RS

Na današnjem srečanju so se tako dogovorili, da bodo spremembe poskušali uvesti v več fazah, v prvi fazi bodo pripravili tiste spremembe ustave, za katere ocenjujejo, da bo soglasje lažje in sorazmerno hitro doseči, je dejal Golob. Kot je pojasnil, gre za spremembe glede razbremenitve ustavnega sodišča, glede imenovanja sodnikov mimo parlamenta, objave tudi občinskih dokumentov v uradnih listih in morda tudi o krajšem postopku imenovanja predsednika vlade in ministrske ekipe. Ta sklop sprememb bi lahko po njegovih besedah sprejeli v šestih mesecih.

icon-expand Vrh parlamentarnih strank FOTO: Vlada RS

Premier verjame, da če bodo uspešni pri teh vprašanjih, se bo razvila dinamika medsebojnega usklajevanja, ki jo bodo lahko pozneje uporabili tudi pri težjih vprašanjih, pri katerih so danes še precej daleč od soglasja. Kot je napovedal Golob, bodo pri volilni zakonodaji najprej organizirali široko javno obravnavo in se nato lotili dejanskega usklajevanja. V letu ali letu in pol bi morali vedeti, ali je sprememba volilne zakonodaje v tem mandatu možna, meni premier. Na mizi je bil tudi predlog o ukinitvi državnega sveta in ustanovitvi pokrajin, ki pa ju ocenjujejo kot težje vprašanje. Koalicija je v parlamentarni postopek konec septembra že vložila predlog za začetek postopka za spremembo ustave. Predlogi gredo v smeri, da bi imenovanje rednih sodnikov po zgledu preostalih evropskih držav umaknili iz DZ in pristojnosti prenesli na predsednika republike. Ta bi to dolžnost lahko odklonil le v res izjemnih primerih, podobno kot pri razglasitvi zakonov. Glavno vlogo v postopku pa bi tako imel Sodni svet, ki že zdaj opravlja celoten kandidacijski postopek.

icon-expand Koalicija predlaga, da bi imenovanje ustavnih sodnikov umaknili iz DZ in pristojnosti prenesli na predsednika republike. FOTO: Miro Majcen