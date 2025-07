Ali Slovenci pojemo preveč mesa?

Slovenci smo narod, ki meso obožuje. Posameznik ga poje med 80 in 90 kilogramov letno, kar je precej več od evropskega povprečja 70 kilogramov. In če smo v preteklosti največ pojedli sivnjine, se podobno kot drugje v Evropi, tudi pri nas zadnja leta povečuje poraba perutninskega mesa, tega v povprečju pojemo več kot 30 kilogramov letno. Pa nas posnetki spornih praks v živinoreji pretresejo dovolj, da bi pojedli manj mesa? In koliko ga sploh potrebujemo?