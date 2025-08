Ali Slovenija postaja nova zvezda butičnega turizma?

Bo letošnje poletje za slovenski turizem eno najuspešnejših doslej? Prve številke so izjemno obetavne. Že junija je bilo turistov za petino več kot lani. Najbolj priljubljene destinacije ostajajo Ljubljana, Piran in Bled, našo deželo pa najraje obiščejo Nemci, Avstrijci in Čehi. Da so jo obiskali, ker jo na spletnih forumih opevajo kot enega najbolj podcenjenih turističnih biserov, so nam povedali številni turisti.

Če smo lanskega julija zabeležili dober milijon turistov, jih je bilo po sicer še okvirnih ocenah statističnega urada, letošnji julij dobrih 25.000 več. Med njimi prevladujejo Nemci. Julija jih je Slovenijo obiskalo dobrih 124.000. Sledijo Čehi, Nizozemci ter Poljaki in Madžari, ki jih je bilo dobrih 50.000. Tudi junija je bilo pri nas daleč največ nemških turistov. Teh je bilo za skoraj polovico več kot junija lani. Najbolj množično so obiskali Bovec, Radovljico in Piran. Sledili so Avstrijci, Čehi in Italijani. Skupaj pa je bilo turističnih prenočitev za kar petino več kot lanskega junija. Nekaj več kot milijon in pol. Oziroma, kot ugotavljajo na statističnem uradu, skoraj toliko kot junija 2022, ki velja za turistično najuspešnejše leto do sedaj. In kar četrtina vseh junijskih nočitev je bila ob koncu šolskih počitnic.

Zakaj so izbrali Slovenijo?

Nočemo se več prebijati skozi gnečo in biti tarča jeznih pogledov domačinov, ki nas v svojih prekomerno obljudenih mestih pravzaprav nočejo videti. Takole turisti pojasnjujejo, zakaj so se namesto v turističnih biserih, kot so Santorini, Pariz, Benetke ali Barcelona, odločili poletne počitnice preživeti pri nas.

Ljubljana FOTO: Shutterstock icon-expand

"Od vseh smo slišali, da gre za eno najbolj podcenjenih mest oziroma držav v Evropi. Zato smo si organizirali izlet. Štiri dni smo bili ob Blejskem jezeru, še dva dni bomo preživeli v Ljubljani. Do sedaj smo res uživali, lepo je," pripovedujeta britanska turista."Gore, morje, hrana, seveda. To nas je prepričalo, da obiščemo Slovenijo," pravi nemški turist. "Vreme je popolno in mesto je čudovito," se strinjata tudi italijanska turista. In če so si v preteklosti številni turisti Slovenijo izbrali le za krajši postanek med daljšo turo po Evropi, kot kaže, vedno pogosteje ugotavljajo, da se pri nas splača ostati kakšen dan ali dva dlje. "Prvič smo obiskali le Blejsko jezero, ostali smo samo za konec tedna. Zdaj pa ostajamo za dva tedna," pove francoski turist. "Obiskali smo gore, bili smo v Kobaridu, na Bledu in v Bohinju. Tudi v Piranu, ob morju. In Ljubljana je naš zadnji postanek, nato se vračamo v Belgijo," pravita belgijski turistki. "To pomeni, da se je podaljšala povprečna doba bivanja, k čemur stremimo. Tako da gostje tudi v Ljubljani ostajajo več kot dve noči, v povprečju tri ali štiri noči. Kar je za prestolnico naše velikosti odličen rezultat," pravi direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana Petra Stušek.

Turizem cveti tudi v štajerski prestolnici

A slovenski turizem niso samo Ljubljana, Piran in Bled. Čeprav so resda najbolj obiskani. S kar devetodstotno rastjo nočitev se lahko letos pohvalijo tudi v Mariboru. "Konkretno to pomeni, da se lahko nadejamo, da bomo v osmih mesecih presegli 40 tisoč nočitev," pove Monika Jurišič Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor.

Maribor FOTO: Shutterstock icon-expand

Tudi za štajersko prestolnico se namreč že dolgo ne zanimajo le turisti iz neposredne soseščine. "Bili smo ob Blejskem jezeru, nato v Ljubljani in nato smo se odločili, da obiščemo še Maribor," pripoveduje portugalska turistka. "Lepo mesto. In čisto. Zelo čisto. Zelo dobro, všeč mi je," dodaja še ena portugalska turistka. Vedno pogosteje, ugotavljajo turistični zavodi, jih k nam pripelje gastronomija. Predvsem slovenske Michelinove zvezdice. "Torej ne da pridejo v Ljubljano in rečejo, čudovito mesto, dajmo še zraven nekaj dobrega pojesti. In potem skozi to ugotavljajo, kako dobro in lokalno pridelano hrano imamo, ampak to že predhodno vedo in zaradi tega pridejo sem," dodaja Stušek. Globalno združenje ponudnikov na področju luksuzne in butične potovalne industrije Virtuoso poroča, da se je prav v poletnih mesecih interes za obisk Slovenije s strani njihovih članov povečal za več kot 470 odstotkov.

Najbolj priljubljene destinacije pa ostajajo Ljubljana, Piran in Bled

Julija je Ljubljano obiskalo skoraj 180.000 turistov, dobrih 12.000 več kot lanski julij. Konkretno več, za skorajda četrtino, je bilo turističnih prenočitev, pravijo pri Turizmu Ljubljana. In znova prevladujejo Nemci, nato pa Francozi, Američani in Britanci.

Piran FOTO: Shutterstock icon-expand