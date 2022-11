19-letna Špela Kuhel še niti doštudirala ni - pa že navdušuje evropski kuharski svet. S cvičkovo obaro je prepričala komisijo, pometla s konkurenco in pobrala drugo mesto na evropskem tekmovanju mladih šefov na Norveškem. In da - bile so tudi solze - s svojo samozavestno držo in krožnikom, ki je pričaral vse okuse Dolenjske, je tako navdušila, da je solze potočil celo voditelj tekmovanja, od ponosa tudi Špelin mentor.