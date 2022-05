Ali slovenska podjetja uporabljajo splet v svoj prid?

Živimo v digitalni dobi, kjer že praktično vse poteka s pomočjo spleta in digitalizacije. Prav tako je splet naš glavni vir informacij, do katerega lahko dostopamo in je del našega vsakdana. Pri nemškem podjetju Statista, kjer se ukvarjajo s tržnimi in potrošniškimi podatki trdijo, da je v letu 2022 kar 5 bilijonov ljudi kateri aktivno uporabljajo splet, kar predstavlja okoli 65% naše celotne populacije.

Internet je v zadnjih dvajsetih letih popolnoma spremenil način življenja, če nam je to všeč ali ne. Posamezniki smo se morali na spremembe privaditi, prav tako pa so se morala tudi podjetja prilagoditi na vse večjo digitalizacijo delovnih procesov. Nekatera podjetja so se prilagodila dobro spet druga manj. Pri podjetju Ugimedia opažamo, da je v Sloveniji še vedno veliko podjetij katera ne izkoriščajo spleta v svojo korist. Še vedno je namreč veliko podjetji, katera na primer nimajo spletne strani ali pa jo imajo a ima ta zastarel dizajn in podjetju ne koristi kot del marketinškega orodja. Spletna stran je dandanes praktično obvezen element vsakega podjetja. S pomočjo spletne strani lahko podjetje predstavi svojo zgodbo, svoje storitve in svoje izdelke širši publiki na spletu ter tako doseže večjo število novih potencialnih kupcev. Izdelava spletnih strani je kompleksen postopek, ki se deli na več razdeljenih korakov zato je dobro, da izdelavo prepustite izkušeni ekipi spletnih razvijalcev, katera vam bo znala pravilno svetovati pri doseganju vaših ciljev na spletu. Internet je prav tako močno spremenil naše nakupovalne navade. Po statističnih podatkih je v letu 2020 spletne nakupe širom sveta opravilo več kot 2 bilijona ljudi. Spletna prodaja raste iz leta v leto in to z dobrim razlogom. Ni nam več potrebno obiskati različne trgovine da dobimo željen izdelek ki nam je všeč. Prav tako imamo v spletni trgovini v večini primerov pestrejšo izbiro artiklov kot pa v fizični trgovini, prav tako pa so izdelki navadno tudi cenejši. Za nekatera podjetja je bila prav izdelava spletne trgovine v času koronavirusa ključnega pomena za sam obstoj podjetja, saj je bilo veliko število fizičnih trgovin primorano zapreti svoja vrata za več mesecev. Spletna prodaja je v času korona krize podirala neverjetne rekorde. Nekatera slovenska podjetja so beležila tudi po 300 do 400% rast spletne prodaje. icon-expand Spletna prodaja raste iz leta v leto FOTO: Arhiv ponudnika Poleg same spletne strani in spletne trgovine pa je ključnega pomena tudi SEO optimizacija. Optimizacija spletnih strani ali po angleško SEO (search engine optimization) je postopek, pri katerem je glavni cilj da spletno stran uvrstimo na najvišja mesta v spletnih iskalnikih kot sta to na primer Google Chrome ali pa Mozilla Firefox. S tem postopkom povečamo število obiskovalcev na sami spletni strani in posledično povečamo prepoznavnost podjetja, prav tako pa visoko uvrščene spletne strani privabljajo nove potencialne stranke. Za lažje razumevanje pomembnosti SEO optimizacije spletnih strani naj to razložimo še na realnem primeru. Za primer vzemimo podjetje, ki se ukvarja z izdelavo in montažo ograj. Izraz »panelne ograje« v Sloveniji mesečno na spletu išče okoli 2400 ljudi. Izraz »balkonske ograje« mesečno dobi okoli 1600 iskanj, izraz »vrtne ograje« pa na spletu mesečno išče okoli 1300 ljudi. Predstavljate si, da ste lastnik takšnega podjetja. Če bi se vaša spletna stran uvrščala na prva mesta v Googlu za te tri naštete izraze bi to pomenilo, da bi vašo spletno stran obiskalo vsaj par tisoč zainteresiranih kupcev vsak mesec. Sedaj lahko vidite, zakaj je prav SEO optimizacija ključnega pomena vsake uspešne spletne strani. icon-expand Statistika iskanj za ključno besedo panelne ograje FOTO: Arhiv ponudnika Za koga je SEO optimizacija spletnih strani primerna? Pri podjetju Ugimedia spletno optimizacijo priporočamo praktično vsakemu podjetju. S spleto optimizacijo smo pomagali dvigniti prepoznavnost in posledično prodajo tako manjšim, kot tudi večjim podjetjem v Sloveniji in tudi v tujini. Poleg izdelave spletnih strani in SEO optimizacije vam prav tako lahko pomagamo pri grafičnemu oblikovanju, kot je izdelava logotipa in izdelava poslovnih vizitk. Kot lahko vidimo je bilo veliko podjetji zaradi vsesplošne digitalizacije primoranih močno prilagoditi svoje poslovanje, sami digitalizaciji in tehnološkemu napredku pa še zdaleč ni videti konca. Pri vseh teh hitrih spremembah je dobro, da podjetjem ob strani stojijo ekipe izkušenih digitalnih specialistov in jim pomagajo pri digitalizaciji in spletni podobi samega podjetja.

