Ali slovenska zunanja politika drastično spreminja svojo usmeritev?

Časi in načini umeščanja Slovenije v Evropo in svet skozi zunanjo politiko so se spreminjali, pravi dolgoletni diplomat Jožef Kunič."Danes se zunanja politika bolj orientira na t. i. vzhodno Evropo ali pa Višegrajsko Evropo."

Politika Janeza Drnovška je bila izrazito pro evropska, njegov cilj je bil, da Slovenija pride v Evropsko unijo in v Nato."In je dal ves poudarek na to področje."

Takrat smo iskali tudi pot v Nato. Sledila je zunanja politikaDimitrija Rupla. "On je nasledil Drnovškovo zunanjo politiko, le da je nekoliko več poudarka dal povezavam z ZDA, ki so bile takrat vodilna ekonomska in politična velesila."

Med leti 1992 in 2008 so nas obiskovali pomembni svetovni voditelji. 1999 Clinton, 2001 smo gostili srečanje Bush-Putin, pri nas so bili Powel, pa Albrightova in Riceova.