Ali smo na pragu prve interpelacije v vladi Roberta Goloba?

"Ne komentiramo," to je odgovor SDS-a na vprašanje, ali bodo interpelirali ministrico za notranje zadeve.

Kje je torej kamen spotike?

Nova vlada spreminja migracijsko politiko, prav tako odstranjuje žico z južne meje. Ob tem na MNZ-ju pravijo, da so migracije del realnosti, da jih ograje ne morejo ustaviti, da pa slovenska Policija ob tem zagotavlja varnost. Janša jih je o tem javno vprašal, ali s tem na ministrstvu na stroške davkoplačevalcev enačijo zakonite in nezakonite migracije in ocenil, da je to zrelo za interpelacijo.