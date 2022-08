Ali smo v Sloveniji tik pred odkritjem najgloblje jame v Evropi?

Do podvodnega jezera na dnu brezna so jamarji prišli že junija. "Toda ugotovili smo, da bomo potrebovali posebno narejeno vodoodporno obleko. Prinesel sem tako obleko v jamo in bil sem edini, ki je lahko varno raziskal nadaljevanje, ne da bi se podhladil," pravi Yuri Schwartz , eden izmed vodij odprave.

Pred 37 leti odkrita jama je bila zadnjih deset dni poligon za 37 jamarjev iz sedmih držav. V njej želijo najti povezavo do skoraj 1900 metrov nižjega slapa Boka. "V tem času smo našli dve zelo obetavni nadaljevanji, v enem je polsifon, v katerega se je Yuri tudi s suho obleko potopil in prišel čez ter na drugi strani odkril ogromne galerije, ki šibajo naprej proti dolini," razlaga vodja odprave Klemen Mihalič.

"Kanin je taka posebna visoka kraška planota, ki se zelo visoko dviguje nad bovško kotlino, ki je tudi zelo globoko vrezana, in glede na to, da Kanin gradijo apnenci, ki so zelo dovzetni za nastanek jam, imamo med temi najvišjimi vrhovi, ki so do 2500 metrov, pa vse do doline, ki so na približno 400 metrov, zelo velik potencial za nastanek globokih brezen," pojasnjuje Jure Tičar.

Yuri se je najprej splazil skozi jezero in se na drugi strani kot prvi v zgodovini sprehodil po strugi reke: "Najprej se je tunel odprl, tako da se je dalo hoditi, ni bil velik, ampak približno dva metra širok in tri metre visok. S hojo sem nadaljeval naprej po reki, rov se je nato znižal in sem se moral plaziti, toda po kratki razdalji se je spet odprl in prišel sem na križišče, z ogromnim rovom, ki se je nadaljeval južno in severno."

Jamarji si prizadevajo odkriti še okoli 1700 metrov rovov, ki bi Skalarjevo brezno povezali s slapom Boka. In takrat bo Slovenija tudi uradno dobila najglobljo jamo v Evropi.