Na neurejenem kopališču na Soči v Solkanu, kjer sta v zadnjih dveh poletjih utonila dva dečka, so letos naredili več za varnost kopalcev. Namestili so dodatna opozorila, na nevarnosti so opozarjali tudi informatorji, zagotovili so prilagojen režim obratovanja hidroelektrarne Solkan. Kako učinkoviti so bili ukrepi, je po koncu sezone preverila posebna komisija.