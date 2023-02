Ali so naši podatki varni? Pregled trendov na področju informacijske varnosti

Kibernetska varnost in uporaba umetne inteligence

Pomembna značilnost sodobnega tehnološkega razvoja je prehod groženj iz fizične v kibernetsko sfero. S tem se je odprla in povečala možnost vplivanja in obvladovanja vseh vidikov družbenega in individualnega življenja. Danes so finančne storitve, zdravstvo, potovanja, osebni podatki in identiteta dovzetni za kibernetske napade. Grožnje je mogoče prilagoditi skoraj vsakemu posamezniku. V tretjem četrtletju 2022 so se globalni kibernetski napadi povečali za 28 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, kar predstavlja več kot 1130 tedenskih napadov po vsem svetu.

Pretekle izkušnje kažejo, da je obramba pred kibernetskimi grožnjami zelo kompleksna. Uporaba umetne inteligence je v porastu in preoblikuje varnost informacij ter tradicionalno varnost. Je kot dvorezen meč, saj lahko zelo pomaga pri prepoznavanju in hitrem odzivu na morebitne kibernetske grožnje, lahko je pa tudi veliko varnostno tveganje. Umetno inteligenco je mogoče uporabiti za zagotavljanje informacijske varnosti s prepoznavanjem zlonamerne programske opreme in zaznavanjem morebitne grožnje na podlagi anomalije, ki se pogosto opira na strojno učenje. Po drugi strani pa je njen potencial mogoče uporabiti tudi v kriminalne namene. Kibernetski napadalci namreč korak za korakom z razvojem umetne inteligence nenehno razvijajo različne načine za motenje delovanja naših sistemov.

Poleg tega je tradicionalna varnost, kot je fizična varnost, še vedno pomembna v novi digitalni dobi. Najbolj izpopolnjena varnostna podjetja se namreč za boljšo zaščito domov zanašajo na zmožnosti umetne inteligence. Uporabljajo sisteme, ki imajo vgrajeno tehnologijo za prepoznavanje obrazov in kamere, ki lahko prepoznajo vsiljivce. Sistemi prav tako uporabljajo umetno inteligenco za razlikovanje med gibanjem na posestvu in iz njega, ter tudi tehnologijo za prepoznavanje obrazov za razlikovanje rednih obiskovalcev – kot so vrtnarji ali dostavljavci – od neznancev.