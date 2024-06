Lahko osvežitvene vožnje starejših voznikov izboljšajo stanje na cestah?

V zadnjih dvajsetih letih število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so starejši od 65 let, strmo narašča. Dejstvo je, da je od takrat, ko so opravili vozniški izpit, minilo kar nekaj let, v tem času pa se, na eni strani, niso spremenili le avtomobili, cestnoprometni predpisi in infrastruktura, pač pa so upadle tudi njihove sposobnosti. In rešitev? Osvežitvene vožnje, za katere se je doslej odločilo že več kot 1000 voznikov.