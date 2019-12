Ali so se mladi pripravljeni zavzeti in nadaljevati s planinsko tradicijo?

Opozoril je, da prepogosto pozabljamo na načela trajnostnega turizma in iščemo opravičila za svoja ravnanja, ki sledijo načelom množičnega turizma: ponudbe in povpraševanja brez omejitev."Množični turizem prinaša dobičke in priložnosti, pa vendar če želimo ohraniti gorski svet, tudi kot možnost in priložnost za mlade, da ostanejo ali da se odločijo živeti v gorskem svetu, je treba poiskati sozvočje med naravo in človekom," je zapisal. Narava ima namreč omejene možnosti sprejemanja turistov. In ravno to je razlog oziroma ukrep, da so države alpskega loka pristopile k podpisu Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru.

Projekt Gorniška vas, ki ga v Sloveniji vodi PZS, je primer uresničevanja Alpske konvencije in priložnost za mlade, da si v pristnem gorskem okolju ustvarijo družino in zaživijo kakovostno življenje. Projekt namreč temelji na doživljanju in opazovanju narave, s poudarkom na pohodništvu in dejavnostih, ki ne zahtevajo velike turistične infrastrukture, ampak ohranjajo gorsko kmetovanje in gozdarstvo z lokalnimi proizvodi in živ značaj gorskih vasi. "Zelo pomembno je, da mladi, ki so odraščali v okolju, ki ga turizem še ni načel, dobijo priložnost, da dostojno živijo v svojem lokalnem okolju in nadaljujejo tradicijo z ohranjanjem tako izročila kot tudi sonaravnega razvoja proizvodov," meni Ponebšek.

Sicer pa PZS organizira planinske tabore za mlade, tako da lahko tudi tisti, ki nimajo pogostega stika s hribi, dobijo priložnost za doživljanje narave, učenje in sklepanje prijateljstev."Teden dni življenja v šotoru, varčevanja z vodo, prehranjevanja v improvizirani jedilnici, kuhanja v zasilni kuhinji, opravljanje dežurstva in vsak dan še planinska tura, to je utrip planinskega tabora, ki ustvari in ohranja pečat pri mladih,"je opisal Ponebšek.